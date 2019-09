„Keine Lippenbekenntnisse“

Gründer und Organisator Matthias Neumann von „Green Seven Summit“ spricht im Interview über den anstehenden Kongress

Avatar_shz von Anja Werner

26. September 2019, 15:57 Uhr

Westerland | Der Mercedes Benz Windsurf Cup steht vor der Tür – und mit ihm die Klima-Woche von „Green Seven Summit“. Zwei Tage lang werden Veranstaltungen Raum geben, um über den Klimawandel zu sprechen. Im Interview mit Sylter-Rundschau-Volontärin Anna Goldbach erklärt Gründer und Organisator des Kongress Matthias Neumann, warum die Zeit der Demonstrationen vorbei ist und Sylt zum „Kommunikationspunkt für Klimaschutz“ werden könnte.

Herr Neumann, was halten Sie als Organisator des „Green Seven Summit“ von den aktuellen politischen Bemühungen ?

Was man niemandem absprechen kann ist, dass alle sich bemühen. Das reicht allerdings nicht mehr. Wir müssen aktiv werden, sonst wird der Klimawandel uns exponentiell überrollen.

Was glauben Sie, was Sie mit der Klimawoche hier auf Sylt erreichen können?

Es ist unsere Verpflichtung, als Menschen die mit dem Wasser verbunden sind, ehrliche Informationen herauszugeben – und das mit den besten verfügbaren Fachleuten. Wir wollen die Menschen motivieren die richtigen Dinge zu tun und sie gemeinsam erarbeiten. Denn das ist unsere Chance : als gutes Beispiel voranzugehen. Die Zeit, in der nur noch demonstriert wird, ist vorbei. Wir müssen zusammen arbeiten und einen Ort der Begegnung erschaffen. So können wir einen bescheidenen Beitrag leisten.

Wo Sie es gerade ansprechen: Nach welchen Kriterien haben Sie die Referenden für die Klima-Woche ausgewählt?

Fachkompetenz. Wir wollten Leute aus verschiedenen Bereichen der Gesellschaft, die absolut kompetent sind und die Dinge ehrlich benennen. Mit Hilfe dieser Fachleute können wir ein Forum schaffen und miteinander in den Dialog treten.

Welchen Programmpunkt würden Sie sich auf keinen Fall entgehen lassen?

Ehrlich? Alle Programmpunkte sind empfehlenswert. Müsste ich mich entscheiden, würde ich mich auf die Veranstaltung am Montagmorgen um 10 Uhr festlegen. Da hält Prof. Dr. Karen Helen Wiltshire, Stellvertretende Direktorin des Alfred-Wegener-Institut Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung und Mitgründerin von „Scientists for Future“, einen Vortrag in der VIP-Lounge auf der Nordpromenade zum Thema „Küstenmeere auf der Überholspur des Klimawandels: Was das für die Menschheit bedeutet“. Das wird sicher spannend! Außerdem würde ich den „Think-Talk: Warum wollen wir das, was wir wissen, nicht wahrhaben?“ im Alten Kursaal empfehlen. Am Montagabend um 18 Uhr treffen dort Prof. Dr. Maja Göpel, Prof. Dr. Karen Helen Wiltshire, Pia Therese Jorks, Conrad Albert, Niklas Hagelberg und einige andere aufeinander.

Was wünschen Sie sich im Hinblick auf die kommende Klima-Woche?

Dass wir nicht nur mit Lippenbekenntnissen aus der Woche rausgehen, sondern mit einer konkreten Agenda.

Außerdem wünsche ich mir, dass Sylt ein Kommunikationspunkt für Klimaschutz wird – denn daraus entsteht Verantwortung.