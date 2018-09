Kriminalität : Keine heiße Spur von den Tätern

Kripo ermittelt nach Einbruch in Hermès-Boutique

von Ralf Henningsen

17. September 2018, 15:23 Uhr

Nach dem Einbruch in die Kampener Hermès-Filiale hat die Kripo noch keine heiße Spur von den Tätern. „Die Ermittlungen laufen“, hieß es am Montag aus der Polizeistation. Am Freitag Morgen um 3.14 Uhr waren mehrere Unbekannte in das Reetdachhaus an der Ecke Hauptstraße/Zur Uwe-Düne eingedrungen und hatten innerhalb von zwei Minuten Waren für eine halbe Million Euro erbeutet.

Die Täter hatten die Eingangstür des Geschäfts aufgebrochen, mehrere Vitrinen zertrümmert und Schmuck und Bekleidung entwendet. Genauere Angaben über das Stehlgut machte die Polizei nicht, um die Fahndung nicht zu gefährden. Der französische Luxusartikelhersteller Hermès ist vor allem bekannt für teure Handtaschen, Seiden- und Kaschmirschals, Uhren und Schmuck.

Die Polizei bestätigte aber, dass die Diebstahlwarnanlage der Hermès-Filiale Alarm beim Sicherheitsdienst ausgelöst hat. Die Täter waren in einem Auto geflüchtet, das sie auf dem Parkplatz vor dem Geschäft geparkt hatten, und in Richtung Uwe-Düne gefahren. Der Polizei zufolge waren sie dunkel gekleidet und maskiert. Angaben zum Fluchtfahrzeug machte die Polizei nicht. Ob die Abfahrtswege von der Insel, die Autozüge und die Fähre, kontrolliert wurden, wollte die Kripo ebenfalls nicht verraten.

Allerdings gäbe es keine Häufung von Einbrüchen auf Sylt oder ähnliche Zwischenfälle auf dem Festland, die eine Einbruchserie vermuten ließen. Für Schlagzeilen hatte zuletzt ein Einbruch im Rantumer Fünf-Sterne-Hotel Söl’ring Hof gesorgt, bei dem die Täter drei Tage vor Weihnachten 2017 Weine für 50 000 Euro erbeuteten.

Nach wie vor sucht die Kripo immer noch Zeugen des Kampener Blitzeinbruchs. Wer etwas Auffälliges beobachtet hat, sollte sich unter Tel. 04651-70470 mit der Sylter Polizei in Verbindung setzen.