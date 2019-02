Stellungnahme des Archäologischen Landesamts Schleswig-Holstein (ALSH) zur Einschätzung der Gefährdung des Denghoogs

von sr

08. Februar 2019, 15:35 Uhr

Auf dem Grundstück Am Denghoog 3 sind der Abriss der bestehenden Bebauung und ein etwas größerer Neubau mit entsprechenden Parkflächen geplant. Das überplante Grundstück befindet sich in direkter Nachbarschaft, nur wenige Meter entfernt zum sogenannten „Denghoog“. Dies ist der Name für ein etwa 5000 Jahre altes Großstein- oder Megalithgrab und zugleich für ein bedeutendes archäologisches Kulturdenkmal. Die Grabkammer wurde von jungsteinzeitlichen Bauern aus beeindruckend mächtigen Findlingen errichtet.

Das Grab besitzt einen besonders langen Zugang, der ebenfalls aus großen Steinen erbaut wurde und über den die Grabkammer zur Niederlegung von Toten immer wieder begangen werden konnte. Eine weitere Besonderheit ist die weitgehend erhaltene ‚Überhügelung‘ der Steinkammer, wie sie nur noch selten bei Großsteingräbern des Landes beobachtet werden kann. Der „Denghoog“ ist daher als herausragendes Kulturdenkmal Sylts und ganz Schleswig-Holsteins zu bezeichnen.

Das Großsteingrab befindet sich im Eigentum der Söl’ring Foriining. Nach Einschätzung des Leiters der ALSH, Dr. Ulf Ickerodt, besteht „keine Gefahr für den Denghoog auf Sylt. Alle Beteiligten arbeiten professionell und transparent zusammen an guten Lösungen. Der Söl’ring Foriining hat als Eigentümer eine wertvolle Vermittlungsarbeit für das archäologische Erbe des Landes übernommen, für die man nur dankbar sein kann. Er stärkt mit diesem Engagement zudem aktiv den Sylt-Tourismus. Jetzt geht es um eine Einigung über eine denkmalschonende und touristisch verträgliche Zufahrt. Das ALSH setzt dabei auch auf einer aktiven Mitarbeit der Gemeinde“.

Grundlage für die bauliche Umsetzung des Vorhabens ist der derzeit gültige Bebauungsplan der Gemeinde Wenningstedt. Aus der archäologisch-denkmalpflegerischen Perspektive erweist sich die vorgesehene Zuwegung als problematisch. Sie erfolgt von der Straße Bi Kiar im Süden über den bestehenden, unbefestigten Fahrradweg und verläuft direkt über den Hügelfuß des Denghoogs. Bisher war eine PKW-Zufahrt zum Grundstück nicht notwendig. Dies ändert sich mit dem Vorhaben, da nach unserem Kenntnisstand dieser Weg dauerhaft mit zum Beispiel PKW zu dem Grundstück mit seinen vier Wohneinheiten genutzt werden soll.

Als Träger öffentlicher Belange prüft das ALSH, das als obere Denkmalschutzbehörde für den Schutz und Erhalt der archäologischen Denkmale und ihrer landschaftsprägenden Wirkung zuständig ist, regelhaft alle eingehenden Bauanträge und gibt eine Stellungnahme ab. Dies erfolgte auch im Falle des Denghoogs. Entsprechend wurde die denkmalrechtliche Auflage erteilt, dass der Neubau nicht höher als das vorige Gebäude werden darf und der Gehölzstreifen als Blickschutz erhalten bleibt. Ziel ist es, die Umgebung des Denkmales nicht stärker zu beeinträchtigen als es ohnehin der Fall ist. Damit die Denkmalsubstanz nicht beschädigt wird, soll ein Sachverständiger die Erschütterungswirkung der eingesetzten Baumaschinen prüfen. Auch wird bei der Bewertung des Vorhabens geprüft, inwieweit die Zugänglichkeit des Denkmals für Touristen auch während der Bauphase gewährleistet ist. Die Zufahrt der Baufahrzeuge muss über eine gesicherte und temporäre Zufahrt erfolgen. Daneben ist eine dauerhafte Verkehrsführung über den unbefestigten Fahrradweg über den Hügelfuß des Denkmales nach Auffassung des ALSH denkmalrechtlich nicht genehmigungsfähig. Das ALSH hat sich über die Sicherungsmaßnahmen während der Bauphase mit dem Vorhabenträger abgestimmt. Um eine Einigung über eine denkmalschonende und touristisch verträgliche Zufahrt zu finden, rechnet das ALSH auf die Mitarbeit der Gemeinde.