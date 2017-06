Kommentar : Kein Rückfall in Dornröschenschlaf

vergrößern 1 von 1 1 von 1

Die Entwicklung war vorhersehbar: Wie viele Vereine leidet auch der Kulturhaus Sylt e.V. unter dem mangelnden Engagement seiner Mitglieder; finden sich zu wenige selbstlose Ehrenamtler, die sich in ihrer Freizeit tatkräftig und unentgeltlich zum Wohle Anderer einsetzen. Auch, wenn es um so angenehme, ja dankbare Aufgaben wie die Förderung von Kultur und gesellschaftlichem Miteinander geht.

In Sachen Friesensaal hat der Kulturverein ein schweres Erbe angetreten. Wer ist nicht schon alles gescheitert an dem großzügigen Geschenk der Stifterin Paula Hansen? Der Sylter Heimatverein ebenso wie diverse kommerzielle Pächter. Nachdem der Saal viele Jahre vor sich hin gammelte, haben engagierte Bürger ihn 2011 mit viel Herzblut und Schwielen an den Händen zu neuem Glanz gebracht. Doch was folgte, waren die häufig zitierten „Mühen der Ebene“, die im Ehrenamt kaum zu stemmen sind. Verständlich, dass der Verein jetzt die Notbremse zieht.

Aber der Friesensaal darf nicht wieder im „Dornröschenschlaf“ versinken. Ja, es braucht neue Konzepte. Aber vor allem die Unterstützung derer, für die der Saal einst erbaut wurde: der Insulaner.

von Pierre Boom

erstellt am 16.Jun.2017 | 00:58 Uhr