Kein Platz für eine Witwe?

Sylt-Urlauberin empfindet Behandlung in einem Wenningstedter Restaurant als Diskriminierung von Alleinreisenden/ Frage der Woche

Avatar_shz von Wiebke Stitz

23. Juli 2020, 18:16 Uhr

Wenningstedt- Braderup | Rosemarie Hubbert ist wütend. Und verletzt und traurig. Dass, was sie am Dienstagabend in einem Restaurant in Wenningstedt erlebt hat, ist ihr in ihrem „zweiten Zuhause“ noch nie passiert.

Als zweites Zuhause bezeichnet sie Sylt, weil sie seit über 25 Jahren hier ihren Urlaub verbringt. Hier kenne sie sich aus, hier hätte sie Freunde, beschreibt die Frau aus Nordrhein-Westfalen ihre Beziehung zu der Insel.

Die änderte sich auch nicht, als ihr Mann vor vier Jahren starb. Noch immer ist Hubbert regelmäßiger Insel-Gast und unternimmt jetzt vieles eben allein. Dazu gehört auch das abendliche Essengehen. „Ich reserviere meist im Voraus, weil ich weiß, dass es sonst schwer ist einen Einzelplatz zu erhalten“, erzählt sie. Das hat sie auch für den Dienstagabend in einem Wenningstedter Restaurant getan.

Rosemarie Hubbert ist fest davon überzeugt, schon am Telefon gesagt zu haben, dass sie alleine kommen werde. Der Gastronom hingegen sagt, dass er gar keine Reservierung unter zwei Personen entgegen nehmen würde.

Als Rosemarie Hubbert im Restaurant ankam, sei sie dann auch gleich nach ihrer Begleitung gefragt. Als sie darauf hinwies allein zu sein, wurde ihr von dem Betreiber unmissverständlich mitgeteilt, dass das in seinem Restaurant nicht gehe.

Corona hätte ihm ein Minus von rund 50 000 Euro beschert, berichtet dieser später auf Nachfrage der Sylter Rundschau, da wäre es verständlich, dass jetzt jeder Platz zählen würde.

Rosemarie Hubbert darf an diesem Abend trotzdem Platz nehmen, sie lobt das gute Essen. Doch ihre Gastgeber hätten ihr durch entsprechendes Verhalten durchaus deutlich gemacht, wie unerwünscht sie sei, erzählt die Sylt-Urlauberin. Auch die Service-Mitarbeiter hätten ihr demnach mitgeteilt, dass Corona das Unternehmen fast bankrott gemacht hätte und dass an dem Tisch, an dem sie jetzt säße, sonst vier Personen Platz gefunden hätten. Zur weiteren Rechtfertigung hörte sie schließlich, dass auch andere gastronomische Betriebe auf Sylt so verfahren würden und keine Tische an Einzelpersonen mehr vergäben.



Nicht nur Pommes





Die Sylt-Urlauberin hat für diese Haltung kein Verständnis. Sie erkenne zwar die wirtschaftliche Not der Betriebe an, doch sei es ja nicht so, dass sie sich den ganzen Abend über an einem Getränk festhalten oder nur eine Portion Pommes bestellen würde.

Die Behandlung des Service hätte bei ihr aber schon den Gedanken ausgelöst, ob sie nicht für zwei Personen Essen bestellen solle. „Jetzt weiß ich, wie sich Menschen mit Behinderungen oder einem Migrationshintergrund fühlen“, berichtet sie. „Ich möchte nicht, dass wir als Alleinstehende so auf Sylt behandelt werden, deshalb habe ich mich an die Sylter Rundschau gewandt und meine Geschichte erzählt“, begründet sie ihren Schritt in die Öffentlichkeit.

Der Gastronom des Wenningstedter Restaurants hat dafür allerdings kein Verständnis. Auf Nachfrage unserer Zeitung wird er ausfallend. Er würde Frau Hubbert jetzt Hausverbot erteilen, sie bräuchte sich in seinem Restaurant nicht mehr blicken zu lassen, beendet er das emotionale Telefonat.

Dass das keine leeren Drohungen sind, erlebt Rosemarie Hubbert am Mittwochabend. Auch für diesen Tag hatte sie im Vorwege einen Tisch in dem Wenningstedter Restaurant serviert. Auf die telefonische Nachfrage, ob sie denn kommen dürfe, wird sie über das Hausverbot informiert, ihre Anwesenheit sei nicht mehr erwünscht.



Frage der Woche





Wie Rosemarie Hubbert hat auch die Redaktion der Sylter Rundschau Verständnis für die wirtschaftliche Situation der Gastronomen.

Doch ist es deshalb richtig Einzelpersonen einen Tisch zu verweigern? Dazu bitten wir um die Meinung unserer Leser. Bitte senden Sie sie per Email an redaktion.sylt@shz.de oder per Post an Sylter Rundschau, Andreas-Dirks-Straße 14, 25980 Westerland. Durch die Einsendung erklären Sie sich mit der Veröffentlichung einverstanden.