Neues Gemeindezentrum : Kein Platz für die Sylter Tafel?

Nach einjähriger Umbaupause kehrt der gemeinnützige Verein nicht ins evangelische Gemeindezentrum zurück.

von Ralf Henningsen

09. August 2019, 11:50 Uhr

Westerland | Ist im modernisierten Gemeindezentrum der evangelischen Kirchengemeinde kein Platz mehr für die Sylter Tafel? „Wir sind seit 20 Jahren hier, doch nun will man uns anscheinend nicht mehr haben“, beklagt die Vorsitzende Dörte Lindner-Schmidt. Dabei war die Ausgabe von gespendeten Lebensmitteln an Menschen, die sie nötig haben, eigentlich nur für die Bauzeit ins katholische Gemeindezentrum verlegt worden. Ein Provisorium, das nun schon ein Jahr andauert.

Zweimal die Woche sammeln die ehrenamtlichen Helfer der Sylter Tafel Lebensmittel bei Supermärkten, Discountern und Einzelhändlern ein und verteilen sie dann an ihre Besucher – kostenlos und anonym. Dienstag nachmittags kämen ca. 40 bis 50 Menschen, Donnerstag nachmittags mit 50 bis 70 etwas mehr. Bis vor zwei Jahren fand die Ausgabe dienstags im evangelischen Gemeindezentrum gegenüber der Dorfkirche St. Niels im Kirchenweg statt, donnerstags im katholischen Gemeindezentrum in der Elisabethstraße. Ein Termin im Westen der Stadt und einer im Osten – damit war die Sylter Tafel gut erreichbar auch für ältere oder gehbehinderte Menschen. Die Ausgabe ist auch stets mit einer Kaffeetafel verbunden.



Lebensmittelausgabe nicht ohne Lagerraum





Doch dann stand die Modernisierung des evangelischen Gemeindehauses an. Das Gelände zwischen Kirchenweg und Gartenstraße wurde neu aufgeteilt mit zwei Pastoraten, dem Gemeindesaal, dem Gemeindebüro und der Diakonie. Anfang Mai wurde das renovierte Gemeindezentrum feierlich eingeweiht.

Eine Garage, die ursprünglich mit geplant war und von der Sylter Tafel als Lager genutzt werden sollte, ist dort aber nicht entstanden. Dabei sei der Lagerraum im Frühjahr 2018 beschlossene Sache gewesen, erläutert Dörte Lindner-Schmidt. Die Tafel habe sogar die Übernahme der Baukosten zugesagt, zum Beispiel in Form einer Schenkung. Noch zu Weihnachten sei der Lagerraumbau „zu 100 Prozent“ zugesagt gewesen. Auch als es im März darum ging, wie das Inventar von der alten in die neue Garage kommt, sei mit keinem Wort eine veränderte Situation angedeutet worden.

Eine Lebensmittelausgabe, stellt Dörte Lindner-Schmidt klar, sei auf Dauer nicht ohne Lagerraum zu bewerkstelligen. Im katholischen Gemeindezentrum stünden dafür ein großer Schrank im Foyer und es gäbe Platz für Sackkarren und Servierwagen im Pfarrraum hinter dem Bühnenvorhang.

Entsprechend groß sei die Überraschung gewesen, als Pastorin Anja Lochner im April plötzlich eine neue Lagerraumlösung ins Spiel brachte, die schon von beiden Kirchengemeinden beschlossen worden sei: Ein Kellerraum in der katholischen Gemeinde. „Ohne unsere Kenntnis oder Zustimmung haben Menschen, die noch nie eine Ausgabe mitgestaltet haben, ein neues Lager beschlossen.“ „Für uns ist das ein Rauswurf“, bekräftigt Vorstandsmitglied Hans Wilhelm Hansen.

Wenig später kam die Aufforderung, die alte Garage zu räumen, weil der Abriss bevorstand. „Leider mussten wir alle Kühlgeräte und Regale entsorgen und arbeiten seitdem notgedrungen ohne Lager.“ Ärgerlich, weil auch die Tafel an strenge Hygienevorschriften gebunden ist und Lebensmittel nur mit Kühlung zwischenlagern darf. Der Kellerraum sei dafür nicht geeignet.

Besonders verärgert ist der Vorstand der Sylter Tafel, weil die evangelische Kirchengemeinde mit ihrem diakonischen Auftrag doch eigentlich zu den ideellen Trägern der Sylter Tafel gehören müsste. Die Sylter Tafel stelle ein wichtiges Element in der evangelischen Kirchengemeinde dar. Und bei der Gründung im Jahre 1998 habe auch Pastor Redlin mit am Tisch gesessen. In einem zweiseitigen Brief an den Kirchengemeinderat hat der Tafel-Vorstand am 16. Juni seine Bedenken zusammengefasst – bis heute ohne befriedigende Antwort.



Kirchengemeinderat bittet um Verständnis





„Wir haben hier eine objektiv schwierige Situation“, erwiderte Pastorin Anja Lochner auf die Kritik der Sylter Tafel. Durch die Baumaßnahmen hätten das Gemeindezentrum verkleinert und die Garage abgerissen werden müssen. Auf dem Grundstück musste ein neues Pastorat gebaut werden, weil eine Renovierung des alten Hauses im Heideweg zu teuer gewesen wäre. Eine bereits erteilte Baugenehmigung für den Architektenentwurf sei vom Bauausschuss wieder zurückgezogen worden. Weil auch eine Bebauung vor St. Nicolai abgelehnt worden sei, habe sich der Kirchengemeinderat entschieden, das einzige bereits vorhandene Baufenster zu nutzen. „Das Ergebnis ist der ineinander verschränkte Bau von Gemeindezentrum und Pastorat.“ Nur mit diesem „hart erkämpftem Kompromiss“ hätten die Behörden überzeugt werden können. „Alle Gruppen und Gremien, die das Gemeindezentrum nutzen, müssen sich umstellen“, erklärte Anja Lochner. „Wir bitten herzlich, in diesem Prozess konstruktiv und wohlwollend mitzuwirken.“

„Es ist toll, dass die Ausgabe hier 20 Jahre geklappt hat“, erklärte die Pastorin. „Für die Ausgabe der Lebensmittel ist die Tafel weiterhin herzlich willkommen. Aber für das Lager müssen wir eine andere Möglichkeit suchen.“ Der Kirchengemeinderat werde sich bei seiner nächsten Sitzung am Montag mit dem Thema beschäftigen.