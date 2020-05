Kein Platz für Abstand

Die Corona-Regeln gelten auch in der Bahn / Aber 1,5 Meter Abstand können Bahnreisende von und nach Sylt oft nicht einhalten

Westerland/Niebüll | Sylt-Pendler werden vermutlich bald unfreiwillige Corona-Partys feiern: Weil die Züge der Deutschen Bahn (DB) offenbar oft zu kurz sind, oder Waggons gesperrt werden, müssen sich die Reisenden offenbar teils dicht an dicht drängen. Einen Abstand von anderthalb Meter, wie er von Land und Bund vorgegeben ist, können sie dabei oft nicht einhalten. Verschärfen wird sich die Situation, wenn am Montag, 18. Mai, wieder zahlreiche Touristen in den Zügen auf der Marschbahnstrecke zwischen Westerland und Hamburg unterwegs sind. Die Facebook-Pendler-Initative „NOB Pendler Husum-Westerland“ deshalb unter anderem, dass Reisende vorher reservieren müssen, um die Zahl der Reisenden klein zu halten.

„Am besten wäre es, die Reservierungen nach Firmen aufzuteilen“, sagt Achim Bonnichsen, Sprecher der Gruppe. Dann säßen diejenigen die ohnehin zusammen auf der Insel, die auch beieinander. Bislang funhktioniere es noch meist, ausreichend Abstand zu halten. Wenn am Montag aber wieder zahlreiche Touristen in den Zügen sitzen wird das schwierig. Das sei dann besonders für Menschen, die zur Risikogruppe zählen gefährlich, sagt Bonnichsen. Die Gruppe fordert deshalb auch, dass in den Hauptverkehrszeiten spezielle Züge nur für Pendler eingesetzt werden. „Die Bahn muss darauf achten, dass die Regeln eingehalten werden“, sagt der Pendler-Sprecher. Im Zweifel auch durch die Bundespolizei. Die Zugbegleiter würden das bisher demnach nicht tun, zumal auch nicht in bei jeder Fahrt zwischen der Insel und dem Festland ein entsprechender Mitarbeiter an Bord sei. Bei bald wieder täglich hunderten Reisender aus ganz Deutschland kritisiert er zudem die fehlende Möglichkeit der Rückverfolgung, bei einem möglichen positiven Covid-19-Falll. Ausführliche Gespräche mit dem Kreis Nordfriesland seien am Mittwoch zunächst ohne Ergebnisse geblieben. Im Moment hätten die Pendler wenig Mut, dass die Bahn etwas verändert.„Wir warten ab und sind gespannt wie es läuft.“

Kristin Lemke, die jeden Tag zwischen Niebüll und Westerland pendelt, weiß wovon Bonnichsen spricht: Als sie am Mittwochabend unterwegs war, waren Toiletten sowie Türen des Zuges auf der Marschbahnstrecke defekt gewesen. Die Waggons wurden demnach kurzerhand geschlossen, „statt uns da sitzen zu lassen damit wir uns besser verteilen können“, sagt sie. „Wir saßen wie die Hühner auf der Stange zusammengepfercht in einem Waggon ganz hinten“, schreibt sie.

Was sie besonders ärgert ist, dass alle Firmen und Restaurant dafür sorgen müssen, dass sowohl Abstands-als auch Hygieneregeln eingehalten werden, „aber der lieben Bahn ist das alles Scheißegal“.

Die aktuelle Empfehlung der Bahn klingt da schon fast komödiantisch: „Die DB empfiehlt ihren Fahrgästen, sich möglichst im Zug zu verteilen und alle Türen zu nutzen“, teilte eine DB-Sprecherin am Mittwoch mit. Zu den Mitreisenden solle Abstand gehalten werden, heißt es auf der Homepage des Konzerns.





In den Zügen, Bussen und Bahnhöfen der Deutschen Bahn (DB) gelten die allgemeinen Hygiene-Empfehlungen, die das Robert-Koch-Institut (RKI) für alle Lebensbereiche ausgegeben hat.