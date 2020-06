Hörnum ohne Mobilfunknetz : „Kein Anschluß unter dieser Nummer“

Von Montag bis Mittwoch steht das Mobilfunknetz im Inselsüden nicht zur Verfügung.

von Wiebke Stitz

14. Juni 2020, 18:14 Uhr

Ab Montag können Mobilfunknutzer im Inselsüden einen Gang zurück schalten. Aufgrund der Leuchtturm-Sanierung kommt es bis Mittwoch zu starken Beeinträchtigungen bis hin zum kompletten Ausfall des Mobilfunks.

In gut 23 Metern Höhe hat die Deutsche Funkturm GmbH die Antennen der Anbieter Telekom, Vodafone und Telefónica an den Leuchtturm montiert. Damit jedoch der neue Korrosionsanstrich gegen die extremen Wetterverhältnisse in Hörnum und Arbeiten am Umlauf des Leuchtturms durch das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Tönning erfolgen können, müssen sie demontiert und außer Betrieb genommen werden. Das Gerüst für die Arbeiten kann sonst nicht auf die notwendige Höhe erweitert werden.

Um die Antennen schnellst möglich wieder senden zu lassen, wird das Gerüst jedoch entsprechend erweitert, wie Jürgen Bartels von der Deutschen Funkturm GmbH erläutert. Die Antennen werden an einem Zusatzarm befestigt, solange die Sanierungsarbeiten erfolgen. Das Umsetzen und wieder in Betrieb nehmen wird bis voraussichtlich Mittwochabend dauern - wenn die Wetterverhältnisse mitspielen. Dann wäre das Mobilfunknetz in Hörnum wieder einsatzbereit.

Allerdings steht der nächste Ausfall in gut zwei Monaten bereits fest. Denn wenn die Arbeiten am Leuchtturm abgeschlossen sind, sollen die Antennen dort auch wieder an ihrem Ursprungsplatz montiert werden. Der Hörnumer Leuchtturm sei nun einmal der höchste Punkt im Inselsüden, erklärt Jürgen Bartels, und deshalb für Funkantennen besonders gut geeignet.

In der Gemeinde Hörnum war der Ausfall des Mobilfunknetzes ab heute bereits länger bekannt. Planungen, auf dem Schulgelände einen Ersatzturm aufzustellen an dem die Antennen während der Bauphase hätten befestigt werden können um den Sendeausfall zu vermeinden, scheiterten jedoch. Dafür sei der Planungsvorlauf einfach zu kurz gewesen, erläutert Jürgen Bartels, ein Turm dafür hätte aus Thüringen herbeigeschafft werden müssen. Die Kosten von gut 130000 Euro seien nicht der Hinderungsgrund gewesen, sondern die zeitlichen Abläufe, die durch die Coronakrise weiter verschärft worden seien. Auch, wenn das Netz jetzt nicht zur Verfügung steht - Notrufe sind unter der europaweit gültigen Notrufnummer 112 weiterhin auch über Handys möglich.