Verkehr auf Sylt : Kein Alkohol, aber viele Mängel

vergrößern 1 von 1 Foto: Boom 1 von 1

von Pierre Boom

erstellt am 14.Dez.2017 | 10:34 Uhr

Viele Autofahrer haben es sicher mitbekommen oder waren sogar selbst betroffen und wurden herausgewunken: Die Polizei hat auf der Insel im Rahmen der so genannten TISPOL-Kontrollwoche am Dienstag vielerorts Verkehrskontrollen mit dem Schwerpunkt „Alkohol und Drogen“ durchgeführt. Unterstützt von Kollegen des Zolls und des Verkehrsfachdienstes aus Husum kontrollierten 15 Beamte im Zeitraum von 13.30 Uhr bis 20 Uhr über 140 Fahrzeuge. Stationäre Kontrollpunkte gab es tagsüber am Flughafen Sylt auf Höhe der Hundewiese und am Sportzentrum Sylt-Ost zwischen Tinnum und Keitum sowie in den frühen Abendstunden im Bereich ZOB Westerland und am Parkplatz Habsburg in der Maybachstraße.

Die positive Meldung vorweg: Sämtliche kontrollierten Autofahrer waren nüchtern unterwegs. Bei 25 Personen wurden zwar Atem-Alkoholtests durchgeführt, im Ergebnis hatten aber alle 0,00 Promille. Bei einem 26-jährigen Mann mussten allerdings Hinweise auf den Konsum von Drogen im Urin festgestellt werden. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

42 Fahrzeugführer wurden gebührenpflichtig verwarnt. Die Polizeibeamten ahndeten diverse Verstöße gegen die Anschnallpflicht sowie die Nutzung von Handys am Steuer. In einem Fall erlosch die Betriebserlaubnis eines Audis, weil eine nicht vorschriftsmäßige Lichtanlage benutzt wurde. Zusätzlich wurden 38 Kontrollberichte ausgehändigt, da die Fahrzeugführer ihre Papiere entweder nicht mitführten oder Beleuchtungsmängel festgestellt wurden.

Die Mitarbeiter des Zolls stellten bei einem 27 Jahre alten Mann eine illegal nach Deutschland eingeführte Ampulle mit Testosteron sicher, die für den Muskelaufbau bestimmt war.

Trotz der erfreulichen Bilanz hinsichtlich der vielen nüchternen Autofahrer kündigte die Polizei an, dass die Kontrollen mit Schwerpunkt „Alkohol“ – insbesondere in der aktuellen Punschzeit – fortgeführt werden.



Zum Hintergrund der Kontrollwoche: TISPOL (Traffic Information System Police) wurde durch die Verkehrspolizeien Europas gegründet, um die Verkehrssicherheit und Strafverfolgung europaweit zu verbessern. Das Hauptziel von TISPOL ist die Reduzierung der Anzahl der Getöteten und Schwerverletzten auf Europas Straßen. Die ständigen Schwerpunktthemen sind unter anderem Geschwindigkeit, Sicherheitsgurt, Alkohol und Drogen und auch der gewerbliche Güter- und Personenverkehr.