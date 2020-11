Sylter Gebäude verfällt : Kaum Hoffnung für „Raantem Inge“

Für das 1818 als Bauernhof errichtete Gebäude gilt kein Denkmalschutz.

von Ralf Henningsen

03. November 2020, 15:10 Uhr

Rantum | Ein trauriger Anblick inmitten der Rantumer Salzwiesen, nur einen Steinwurf vom Wattenmeer entfernt: Raantem Inge, ein stolzes, weißgetünchtes Anwesen unter Reet. Doch das ehemalige Gästehaus steht schon lange leer, die Eigentümerin ist gestorben. Hoffen auch hier die Erben auf steigende Immobilienpreise und einen lukrativen Verkauf?

Verfallende Häuser gibt es einige auf Sylt – wir berichteten bereits über die uthlandfriesischen Häuser in der Stadumstraße und im Brönswai in Westerland sowie Twesk Diker in Keitum. Doch diese drei stehen unter Denkmalschutz – nicht aber „Raantem Inge“. Das Haus dürfte ohne Zustimmung der Denkmalschutzbehörde abgerissen und durch einen Neubau ersetzt werden.

Der Name „Raantem Inge“ hat nichts mit dem Frauennamen zu tun. An der Westküste werden die Salzwiesen auch Inge genannt, auf den Ingen weideten die Kühe. Das Stück Land im Rantumer Osten, am Watt, wurde früher regelmäßig überflutet. 1989 wurde dort ein knapp 1,7 Kilometer langer Deich gebaut.

Der größte Teil der Liegenschaften gehörte Anneliese Mahler-Nissen, der Tochter des ehemaligen Bürgermeisters Bernhard Nissen, die das 1818 errichtete Anwesen „Raantem Inge“ bewohnte und Flächen für den Deichbau kostenlos zur Verfügung stellte. Sie starb 2013.

Der Gebäudeteil mit dem Gästehaus war bis 2009 verpachtet. Um die alte Bausubstanz zu schützen, ließ die Gemeinde Rantum den Bereich zum Sondergebiet Hotel erklären. So sollte verhindert werden, dass das Areal durch den Bau von mehreren Appartementhäusern zersiedelt werden könnte.

Doch seitdem hat sich auf dem Grundstück nichts mehr getan. Nach Informationen unserer Zeitung gibt es drei Erben, die aber im Raum Hamburg wohnen und keinen Bezug zum Sylter Anwesen ihrer Vorfahren haben. Und bis heute gibt es keine Anzeichen, dass jemand die Sanierung der Raantem Inge in Angriff nehmen würde.

Nach Ansicht des Ortsbeiratsvorsitzenden Frank Zahel (CDU) ist Raantem Inge „durchaus ein erhaltenswertes Gebäude“. Es sei eines der ältesten Häuser des Dorfes und präge das Rantumer Ortsbild. „Ich hoffe, dass es eines Tages wieder mit Leben gefüllt wird.“