Kandidaten, Kreise und Stimmen

Bei der Kommunalwahl treten auf Sylt über 400 Bewerber an / In vier Inselgemeinden können Wähler mehrere Kreuze machen

von Ralf Henningsen

27. April 2018, 14:26 Uhr

Insgesamt 406 Bürger treten am Sonntag, dem 6. Mai, als Kandidaten zur Wahl der Gemeindevertretungen in allen Orten der Insel an. 157 von ihnen stehen als „unmittelbare Vertreter“ mit ihrem Namen, ihrer Berufsbezeichnung sowie vollständiger Anschrift auf den Stimmzetteln und können von den Wahlberechtigten direkt gewählt werde. 249 weitere Bürger treten lediglich als so genannte Listenkandidaten der verschiedenen Sylter Parteien und Wählergemeinschaften an. Rein rechnerisch bedeutet dies jedoch, dass jeder 40. Insulaner bereit ist, auf lokaler Ebene ein politisches Amt zu übernehmen.

Am Sonntag, 6. Mai, finden in ganz Schleswig-Holstein Kommunalwahlen statt. Dabei sind die Bürger aufgerufen, ihre Stimmen für die Gemeindevertretungen und auch für die Kreistage abzugeben. Auf Sylt können die kandidierenden Politiker in allen Inselorten sowie für den Kreistag Nordfriesland in Husum gewählt werden. Wahlberechtigt ist, wer am Wahltag 16 Jahre alt und Deutscher oder – nur bei der Kommunalwahl – auch Staatsangehöriger eines EU-Mitgliedstaats ist, mindestens sechs Wochen im Wahlgebiet eine Wohnung hat oder sich im Wahlgebiet gewöhnlich aufhält und keine Wohnung außerhalb des Wahlgebietes hat sowie nicht durch Richterspruch vom Wahlrecht ausgeschlossen ist. Die Frist für die Einreichung der Wahlvorschläge von Parteien, Wählergruppen oder auch Einzelpersonen endet am 12. März.

Die Gemeinde Sylt ist bei der Kommunalwahl in zwölf Wahlkreise eingeteilt – zwei weniger als 2013 aufgrund gesunkener Einwohnerzahlen. Je Wahlkreis kommen die Bewerber mit den meisten Stimmen als Direktkandidaten in die Gemeindevertretung Sylt sowie elf weitere Listenvertreter. Auch bei Überhangmandaten wird die Gemeindevertretung deutlich weniger Mitglieder als heute haben, Experten rechnen mit etwa 30 Personen.

In der Gemeinde Sylt kann je Wahlkreis nur eine Stimme abgegeben werden, anders in Hörnum, Kampen, List und Wenningstedt: Dort gibt es fünf bis sieben Stimmen, die auf verschiedene Bewerber verteilt werden können.