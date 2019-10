Kampstraße künftig ohne Zebrastreifen

Stellvertretender Bürgermeister Carsten Kerkamm berichtete im Hauptausschuss von der Entscheidung der Verkehrsschau

23. Oktober 2019, 17:48 Uhr

Westerland | Kein Fußgängerüberweg mehr im Bereich der Grundschule am Nordkamp: Schon im September wurden Beleuchtung, Beschilderung und Fahrbahnmarkierungen der Fußgängerquerung in der Kampstraße im Bereich Rot-Kreuz-Straße entfernt.

In der jüngsten Hauptausschusssitzung der Gemeinde Sylt am Dienstag Abend verwies der stellvertretende Bürgermeister Carsten Kerkamm auf das Scheiben des Kreises Nordfriesland, mit dem die Entfernung des Überweges angeordnet wurde: Die Verkehrsschau durch die Gemeinde Sylt und den Kreis Nordfriesland am 19. September hatte ergeben, dass der Fußgängerüberweg von der Beleuchtung, Beschilderung und den Fahrbahnmarkierungen nicht mehr den aktuellen Verkehrsrichtlinien entsprach. Es bestehe dort in Zukunft auch keine Notwendigkeit mehr für einen ausgewiesenen Überweg, so Georg Gemkow von der Verkehrsabteilung des Kreises in seinem Schreiben: „Innerhalb der Tempo-30-Zone gibt es ausreichende Möglichkeiten, den Straßenraum so zu gestalten, dass verkehrssichere Überquerungsstellen eingerichtet werden können, wie dies bereits vor dem Eingang der Grundschule umgesetzt worden ist.“

Ein paar hundert Meter Luftlinie weiter gab es dafür zusätzlichen Bedarf im Bereich der Fußgängerquerung: Im Bahnweg, an der Ampelanlage vor der Einmündung zum Kirchenweg sollen für den Radverkehr ein zusätzliches Lichtsignal und eine Haltelinie nachgerüstet werden.