Sylter Weststrand : Kampf gegen die Paraffin-Plage

Reinigungsarbeiten am Sylter Weststrand verursachen hohe Kosten für Kurbetriebe. Verbesserung erst ab 2021 möglich.

von Ralf Henningsen

06. September 2019, 17:20 Uhr

Sylt | Sie sind meistens klein, gelblich oder weiß und treiben bei Südwestwind an der Sylter Westküste an: Paraffinteilchen, die am Mittwoch erst in Wenningstedt, dann in Rantum und mittlerweile an der ganzen Sylter Westküste im Spülsaum angeschwemmt wurden. Mit Reinigungsmaschinen und Frontladern rücken die Tourismusservices dem Dreck zu Leibe, Sylter und Gäste helfen dabei. Manfred Uekermann vom Landschaftszweckverband Sylt ist entsetzt: „Es ist einfach zum Kotzen, wie leichtfertig mit der sensiblen Natur der Inseln und Halligen umgegangen wird.“

Das Paraffin stammt von Schiffen, deren Tanks auf hoher See ausgespült wurden, erklärt Bürgermeister Nikolas Häckel. Völlig legal, solange es außerhalb der Zwölf-Meilen-Zone geschieht. Kerzen sind nur eines der Produkte, die aus der wachsartigen Masse hergestellt werden. Es ist auch Bestandteil von Rohöl und lagert sich an den Wänden der Tanks und der Pumpschläuche der Schiffe ab. Bei der Reinigung der Schiffe werden Reste von Paraffin und Reinigungsmittel über Bord gespült. „Giftig ist das Paraffin nicht“, erläutert Norbert Grimm, Diplombiologe beim Landschaftszweckverband, „aber es hat am Strand nichts zu suchen.“ Es wird eingesammelt und als Sondermüll entsorgt.

Die letzte Verschmutzung des gesamten Sylter Weststrandes durch Paraffin im März 2014 hat enorme Kosten verursacht: Fast 11 000 Euro kostete die Beseitigung im Bereich der Gemeinde Sylt, über 26 000 Euro inselweit, berichtet Nikolas Häckel. 73 Kubikmeter Paraffin seien damals am Strand eingesammelt worden, ergänzt Norbert Grimm. Auch im August 2017 gab es Paraffinfunde am Sylter Nordseestrand, doch damals waren vor allem niederländische Küstenabschnitte betroffen.

Naturschutzverbände und Küstengemeinden versuchen seit vielen Jahren, die legale Verklappung des Paraffins zu stoppen. Der Landschaftszweckverband habe bereits mehrere Resolutionen beschlossen und über die Umweltminister weitergereicht, berichtete der Vorsitzende Manfred Uekermann (CDU). „Vielleicht sollten wir eine härtere Gangart einlegen – auf offiziellem Wege kommen wir nicht weiter.“ Die Verantwortlichen von Land und Bund könnten durchaus etwas gegen die Paraffinverschmutzung erreichen, wenn sie an einem Strang zögen. Stattdessen stünden wirtschaftliche Interessen im Vordergrund. Die Tankreinigung auf hoher See sei natürlich billiger als im Hafen, doch die Reedereien sollten den Meeres- und Küstenschutz ernst nehmen. „Die Einleitung von Paraffin ist eine verantwortungslose Sauerei“, kritisierte Uekermann. „Und wir müssen mit Handfeger und Schaufel anrücken, um alles wieder sauberzumachen.“

Aus dem Kieler Umweltministerium heißt es, auf internationaler Ebene könnte eine Vereinbarung über die UN-Weltschifffahrtsorganisation IMO ab 2021 eine Verbesserung bringen. „Nach Mitteilung des Bundes ist vorgesehen, die Nord- und Ostsee zu Sondergebieten gemäß Marpol, Anlage II, auszuweisen“, erklärte Pressesprecher Patrick Tiede. „Das Einleiten hochviskoser Stoffe von Schiffen wäre dann dort nur noch nach einem ‚Pre-wash‘ gestattet. Dabei werden die Ladungstanks im Hafen ausgewaschen und Waschwässer an Land entsorgt. Die zweite Tankwaschung kann danach, weiterhin, auf See entsorgt werden, aber dann würden nur noch geringe Mengen Paraffin ins Meer abgeleitet.“