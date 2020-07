Wohnungsbau für Insulaner : Kampen macht Platz für Sylter

Im Baugebiet am südlichen Ortsrand könnte in zwei Jahren mit dem ersten Spatenstich für Gemeindewohnungen begonnen werden.

von Ralf Henningsen

20. Juli 2020, 16:13 Uhr

Kampen | Hohe Mieten, der stetige Verlust von Dauerwohnungen an Feriengäste – der Sylter Wohnungsmarkt kommt ohne staatliche Eingriffe nicht aus. Die fünf Inselgemeinden haben sich im Wohnraumentwicklungskonzept zum Bau von Dauerwohnraum bekannt. Demnach müsste Kampen bis 2025 54 Wohnungen bereitstellen. Zwei große Projekte gibt es – zumindest eines ist auf einem guten Weg.

Die letzten Wohnungsbauprojekte der Gemeinde waren 2002 der Wallhof mit zehn Mietwohnungen neben der Feuerwehr am südlichen Ortseingang, 2010 zwei Doppelhäuser auf Erbpachtgrundstücken im Möwenweg und 2015 der Umbau des ehemaligen Kindergartens zu acht Dauerwohnungen. Dort bezahlen die Mieter heute einen Quadratmeterpreis von 11,50 Euro kalt.

Als nächstes könnten im geplanten Baugebiet südlich der Straße Esling Wung 30 bis 50 Wohneinheiten entstehen, also am südlichen Ortseingang rechts von der Hauptstraße, zwischen dem Dorf und dem Leuchtturm „Langer Christian“. Der Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan Nr. 41 wurde am 19. Dezember 2017 gefasst, im Moment werden die Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange abgefragt. Dann muss die Gemeindevertretung erneut darüber entscheiden, bevor die Pläne öffentlich ausgelegt werden und schließlich die Architekten ans Werk gehen können. Bürgermeisterin Steffi Böhm rechnet mit einem ersten Spatenstich in zwei Jahren und ersten fertigen Wohnungen in drei Jahren, „wenn alles gut geht.“

Geplant ist diesmal „ein bunter Mix“ aus Wohnungen, die von der Gemeinde erstellt und vermietet werden, als auch Grundstücken auf Erbpachtbasis. Sie bleiben im Gemeindeeigentum, werden aber von privaten Bauherren mit Einzel- und Doppelhäusern bebaut. Vermutlich hält die Gemeinde an einer Erbpacht-Laufzeit von 99 Jahren – „nicht zuletzt wegen der immens hohen Baukosten“, erläutert Steffi Böhm. Die Kampener Ortsgestaltungssatzung von 1913 macht das Bauen nicht billiger – sie verlangt Reetdach, Sprossenfenster und einen Friesenwall, erläutert Kirsten Biß, die seit 17 Jahren bei der Gemeinde für Bausachen zuständig ist.

Das neue Baugebiet soll über eine neue Straße vom Brönshooger Wai aus östlicher Richtung erschlossen werden, nicht direkt von der L24. Auch im Brönshooger Wai hatte die Gemeinde in den 70er Jahren Baugrundstücke „an junge Sylter“ verkauft, aber noch nicht nach dem Erbpachtmodell. Das Ergebnis: Die meisten nutzten die explodierenden Grundstückspreise und verkauften ihr Haus an Auswärtige. Die Sylter, die dort noch wohnen, kann man einer Hand abzählen.

Bebauen möchte die Gemeinde Kampen aber auch ein 15 000 Quadratmeter großes Areal am Börderstich, das derzeit noch dem Bund gehört. Die jahrelangen Verhandlungen mit der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) scheiterten aber am Geld: „Den Bodenrichtwert von 3000 Euro pro Quadratmeter können wir nicht bezahlen“, sagt Steffi Böhm, der Erbpachtzins für die Pächter wäre viel zu teuer.

Zu den Kampener Potenzialflächen zählt schließlich noch der Avenarius-Park. Doch die Gemeindevertreter haben beschlossen, dass sie ihren Dorfpark nicht opfern wollen. Der wird gerade renaturiert – der grüne Rasen weicht einer Wildblumenwiese.