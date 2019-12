Kampen-Jazz- Festival feiert Jubiläum

Avatar_shz von shz.de

03. Dezember 2019, 15:15 Uhr

Kampen | Im kommenden Jahr feiert das Festival „Kampen Jazz by Till Brönner“ sein fünfjähriges Jubiläum. Am 10. und 11. Juli 2020 wird der Strönwai erneut Schauplatz eines Live-Spektakels mit internationalen Top-Acts sein, die zwei Tage lang für musikalischen Hochgenuss auf Deutschlands nördlichster Insel sorgen wollen. Das Programm steht bisher noch nicht fest, große Namen sind allerdings im Gespräch. „Wir werden zum Jubiläum wie in den vergangenen Jahren hochkarätige Musiker präsentieren. Es müssen nur noch Details geklärt werden. Bei den Verhandlungen hilft es uns sehr, dass sich Kampen in der internationalen Musikszene einen Namen gemacht hat und die Künstler sehr gerne zu uns kommen“, verrät Veranstalter Dariush Mizani.