„Käme es jetzt zu einer Absage, treten wir nächstes Jahr wieder an “

Avatar_shz von Anja Werner

07. April 2020, 16:37 Uhr

Sylt/Afrika | Zur Situation des Meerkabarett hat Sylter Rundschau-Redakteurin Wiebke Stitz den Organisator und Veranstalter Joachim Wussow zum Interview gebeten:

Herr Wussow, das Opening für das Meerkabarett ist für den 6. Juli geplant. Das Programm steht, der Vorverkauf läuft. Findet das Meerkabarett in diesem Jahr denn überhaupt statt?

Die Maßnahmen, die zur Zeit auf Sylt gelten, würden im Sommer ein Meerkabarett unmöglich machen. Noch hoffen wir aber, dass es ganz oder vielleicht auch teilweise stattfindet.



Welche Kriterien sind für Sie bei der Entscheidungsfindung ausschlaggebend?

Die Gesundheit unserer Gäste, Künstler und Mitarbeiter ist das höchste Gut, dem alles unterzuordnen ist. Nächste Woche wird uns die Politik sicherlich eine Orientierungshilfe geben. Beginnt die Schule regulär, welche Betriebe öffnen wieder, dürfen Gäste wieder auf die Insel kommen … Veranstaltungen werden, wohl nach Größe gestaffelt, allerdings zuletzt kommen. Wir werden aus wirtschaftlichen Gründen keine Veranstaltungen anbieten, die nicht von den Behörden als sicher eingestuft werden.



Wie reagieren die für das Meerkabarett engagierten Künstler bislang?

Alle wissen, worum es geht und warten zur Zeit ab.



Wie reagieren die Leute, die bereits Karten gekauft haben?

Kunden kaufen noch Karten für den Sommer, und wir hatten bisher noch keine Stornierungsanfragen.



Wie sind die Rückgabe-Modalitäten beim Meerkabarett vor dem Hintergrund der neuen Bestimmung, dass Veranstalter anstelle von Geld auch Gutscheine aushändigen dürfen?

Bisher hat sich die Frage, wie gesagt, noch nicht gestellt, aber wir würden sicherlich die besondere Situation vieler Gäste, die nicht auf Sylt wohnen, versuchen zu berücksichtigen.



Was bedeutet die Gesamtsituation für die Fortführungdes Meerkabaretts über 2020 hinaus?

Die Entscheidung treffen wir traditionell im Oktober, aber, falls es zu einer Absage dieses Jahr käme, würden wir 2021 wieder antreten wollen. Das Meerkabarett bietet beste Unterhaltung seit 1994 an - dies verpflichtet.