stromausfall auf sylt : Kabelarbeiten nehmen Sylt kurzzeitig vom Netz

Avatar_shz von Wiebke Stitz

13. Mai 2020, 21:19 Uhr

Highnoon ohne Strom: Jeweils in den Mittagsstunden ist es am Montag und Dienstag zu kurzzeitigen Stromausfällen in mehreren Inselorten gekommen.

Wie die Schleswig-Holstein Netz AG gestern mitteilte, waren am Montag um 12.57 Uhr Morsum, Keitum, Archsum, Tinnum, Rantum und Hörnum für circa 20 Sekunden ohne Strom. Auch in Teilen Westerlands sei kurzzeitig der Strom weggewesen, sagte Unternehmenssprecher Ove Struck.

Am gestrigen Dienstag habe der Ausfall sogar von 12.53 Uhr bis 13.05 Uhr gedauert. Dabei sei die gesamte Insel betroffen gewesen. Die genaue Ursache war zunächst nicht bekannt. Es gebe derzeit Bauarbeiten im Umspannwerk Keitum, hieß es.

Über das Umspannwerk Keitum ist Sylt an das Mittelspannungsnetz der Schleswig-Holstein Netz angeschlossen. Im Rahmen der Bauarbeiten werde das Umspannwerk derzeit erweitert und ein Teil der Technik modernisiert.

Hintergrund der Bauarbeiten ist die Seekabelverlegung vom vergangenen Jahr, wie Struck erläuterte. Damals hatte das Unternehmen nach eigenen Angaben für mehr als 16 Millionen Euro ein neues Seekabel für die Nordseeinsel installiert. In diesem Zusammenhang liefen augenblicklich die Abschlussarbeiten: Das neue Kabel müsse final in das Umspannwerk eingebunden werden. Dabei würden die Mitarbeiter der Schleswig-Holstein Netz sogenannte Leistungsschalter und Sammelschienen erweitern beziehungsweise erneuern.