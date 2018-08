Veranstaltung : Kabarettist Robert Griess im Kursaal³

Am Montag heißt es in Wenningstedt "Hauptsache, es knallt!"

von shz.de

24. August 2018, 14:12 Uhr

Am kommenden Montag, 27. August, um 20.15 Uhr, startet Robert Griess im Kursaal³ sein Kabarett mit dem Titel „Hauptsache, es knallt!“ Griess´ Figurenpersonal bringt dabei die Widersprüchen der Gesellschaft höchst vergnüglich auf die Bühne. Wer ihn live erlebt versteht schnell, warum solch eine Kraft von seinem Witz ausgeht: Er ist der sympathische, herzliche Kerl, den man sofort gern hat. Sein geschickter Hinterhalt als Sympathieträger eröffnet ihm alle Möglichkeiten. Robert Griess ist nichts heilig: Nicht einmal er selbst und die Rolle des Kabarettisten als „Pausenclown des Neoliberalismus“. Das alles, um das Publikum zwei Stunden auf höchstem Niveau zum Lachen zu bringen über all jene Themen, die sonst nur schlechte Laune machen. Eine überbordende Show voll schrägen Humors: Abgefahren, aktuell und aberwitzig. Die Karten gibt es für 18 Euro an allen insularen VVK-Stellen, im Internet und an der Abendkasse.