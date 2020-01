Kabarett vom Feinsten – Manfred Degen 2.0

Westerland | Was die Spice Girls und Oli P. können, das können die Sylter Stars schön lange: Ein würdiges Comeback feiern. Dabei wollte Manfred Degen gar nicht mehr auf die Bühne, doch man hat ihn schlichtweg dazu genötigt. Denn obwohl der Sylter Kabarettist vor drei Jahren eigentlich in den Ruhestand gegangen ist, klingelten ständig wildfremde Menschen an seiner Haustür und erflehten ein Revival. Da konnte sich Degen nicht länger verschließen und nun ist er wieder da, bestens gerüstet mit verbalem Feuerwerk: In seinem Programm „Das Beste aus 25 Jahren Sylt-Kabarett“ zieht der Kabarettist nochmal alle Trümpfe – diese werden das nächste Mal am heutigen Donnerstag, 2. Januar, schonungslos in Westerland ausgespielt. Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr im Saal Frisia des Congress Centrums Sylt (CCS), Karten sind bei allen Sylter Vorverkaufsstellen zum Preis von 16 Euro (Abendkasse: 2 Euro Aufpreis) erhältlich.

Die Besucher dürfen sich auf einen kurzweiligen Abend freuen, an dem Degen über die Sylter, die Gäste, die Nackten, Schönen und Reichen herziehen wird. Er wird alle Tabus knacken und hervorzerren, worüber bisher niemand zu sprechen gewagt hat. Mit deftigen Witz, trockener Satire und feinsinnig-hintergründigen Monologen präsentiert Manfred Degen einen verbalen Stepptanz – Realsatire und Klamauk, manchmal um die Ecke gedacht und oft auch mitten zwischen die Augen.

Und was spornt den bekannten Sylter Kabarettisten zu neuen Höchstleistungen an? „Neben Geldgier und Eitelkeit“, grinst Degen, „in erster Linie die Freude daran, die Emotionalität der Menschen zu wecken.

Manche entdecken in meinen Vorstellungen das Lachen und Loslassen wieder – das ist eigentlich die schönste Belohnung.