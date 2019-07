Juni 1990: Razzia und Hafenfest

In unserer Serie „Zurückgeblättert“ geht es heute um eine Demonstration und Razzia in Westerland sowie allerlei Veranstaltungen

von ago

29. Juli 2019, 15:20 Uhr

SYLT | Die Insel hat viel erlebt und zu erzählen: In unserer Serie „Zurückgeblättert!“ lässt Autor Frank Deppe anhand von gesichteten Zeitungsbänden des Sylter Archivs die jüngere Vergangenheit des Eilands wieder lebendig werden.



Sylt im Juli 1990. Glück im Unglück hatte der Pilot eines Privatflugzeugs: Als der Bremer auf dem Sylter Flugplatz landen wollte, ließ sich das Fahrwerk nicht öffnen. Es kam zu einer Bruchlandung, wobei die „Cessna“ schwer beschädigt wurde, der Pilot jedoch unverletzt blieb.

Neue Betreiber für das auf Sylt tätige Abfallbeseitigungsunternehmen „Städtereinigung Nord“ (SRN): Die Anteile der Firma wurden mehrheitlich an die „RWE Entsorgung“ in Essen verkauft. Für die Sylter Kunden werde sich dadurch aber nichts ändern, erklärte SRN-Geschäftsführer Wolfgang Hübner, auch die Arbeitsplätze der 40 Mitarbeiter auf der Insel seien gesichert. „Den Müll nach Abfallarten getrennt zu erfassen, wird ein Hauptthema der Zukunft sein“, so Hübner.



200 Demonstranten in Westerland





Rund 200 Radfahrer beteiligten sich an einer Demonstration in Westerland unter dem Motto „Ohne Auto mobil“ und sammelten Unterschriften für eine Stärkung des Öffentlichen Personennahverkehrs. „Als sich der Fahrradkorso durch die Straßen schlängelte, zeigten sich die wartenden Autofahrer bis auf wenige Ausnahmen gelassen“, berichtete die Sylter Rundschau.

Mehr als 250 Besucher strömten in das evangelische Gemeindezentrum im Westerländer Kirchenweg, um zwei populäre Medienschaffende live zu erleben: Pastor Hans Stemper talkte mit Hanns-Joachim Friedrichs und Werner Höfer über die unterschiedlichsten Aspekte des Fernsehens. Unter anderem monierten die Zuhörer, dass das Thema Bildung auf der Mattscheibe zu kurz käme.

In der DDR war er ein bekannter Showmaster – nun versuchte sich Wolfgang Lippert auch auf westdeutschem Parkett. In Wenningstedt unterhielt der Entertainer Sylter und Sylt-Gäste vor der Kurverwaltung mit „Lippis Hitparade“ zum aktiven Mitmachen: Jeden Tag wurde nach der Stärke des Applauses ein singender Sieger gekürt.

Riesentrubel beim Lister Hafenfest: Rund 10.000 Besucher, schätzten die Veranstalter, waren bei hochsommerlichen Temperaturen von 30 Grad mit von der Partie. Schiffsbesichtigungen, eine Rettungsübung, Live-Musik und am Abend ein großes Feuerwerk zu Klängen des Komponisten Georg Friedrich Händel waren einige Zutaten des gelungenen Festes.

Premiere für den von Kursportlehrer Raimund Katzera organisierten „Spiel- und Spaß-Nachmittag“ im Westerländer Sylt-Stadion: Rund 170 Kinder tobten sich bei der Veranstaltung aus, die im Laufe der weiteren Saison alle zwei Wochen stattfinden sollte. „Als sehr beliebt bewies sich unter anderem das Sackhüpfen, an dem die Kinder trotz Computerzeitalter ihren ungebremsten Spaß hatten“, vermerkte die Zeitung.

Genau 27 Minuten dauerte es, bis mit Erk-Uwe Andersen die neue Majestät des Keitumer Ringreitervereins feststand. Damit setzte er sich gegen die beiden Mitbewerber Jürgen Jacobsen, Niels Ossenbrüggen und John-Ricklef Petersen durch, die ebenfalls zwei Ringe gestochen hatten. Dem König zur Seite standen als neuer Kronprinz Jens-Werner Petersen und als neuer Prinz Jens-Peter Sievers.

Sommerzeit, Partyzeit: Zu den bekanntesten Feiern zählte das alljährliche Sommerfest von Renate und Hubertus Wald. Die Gäste, darunter Prominenz wie Verlegerin Friede Springer, ließen sich traditionell Flusskrebse munden, serviert vom Team des Kampener Gastronomen Rolf Seiche. Nach ausgiebigen Gesprächen verließen die letzten Gäste um 3 Uhr das damalige Lister Domizil des Ehepaars Wald.



Polizeieinsatz: Razzia in Westerland





Polizeirazzia im Westerländer Meisenweg: In einem Wohnhaus wurden von Mitarbeitern des Kreises drei Zimmer versiegelt, da diese „bordellartig betrieben werden“. Zu diesem Zeitpunkt hatte deswegen bereits eine Verhandlung vor Gericht stattgefunden, das Urteil stand indes noch aus.