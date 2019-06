Juni 1986: „Meckerstunde für Urlauber“

In unserer Serie „Zurückgeblättert“ geht es heute um ein „einmaliges Experiment auf der Insel“, das Entgleisen des Autozugs und sicheres Baden in Kampen

von shz.de

26. Juni 2019

SYLT | Die Insel hat viel erlebt und zu erzählen: In unserer Serie „Zurückgeblättert!“ lässt Autor Frank Deppe anhand von gesichteten Zeitungsbänden des Sylter Archivs die jüngere Vergangenheit des Eilands wieder lebendig werden.

Sylt im Juni 1986. Denkbar knapp fiel das Ergebnis bei der turnusmäßigen Wahl des Vorstehers für den Landschaftszweckverband Sylt aus: Mit sechs zu fünf Stimmen setzte sich Westerlands Bürgermeister Volker Hoppe in geheimer Abstimmung gegen den bisherigen Amtsinhaber Dr. Claus Andersen durch. Diesen wählten die politischen Vertreter zu Hoppes erstem Stellvertreter, zweiter Stellvertreter wurde Lists Bürgermeister Georg Oellerking. Hoppe nach der Wahl: „Wir werden ein besonderes Augenmerk auf den Küstenschutz legen.“

Nachspiel: Sehr verärgert zeigte sich nach der Wahl unter anderem Sylt-Osts Bürgermeister Heinz Maurus: Zwei Sylt-Oster Gemeindevertreter waren zu der Wahl nicht erschienen, einer davon ohne abzusagen. Da mit diesen beiden zusätzlichen Stimmen die Wahl Andersens sicher gewesen wäre, sprach Maurus von „einer maßlosen Enttäuschung. Da wird es noch einiges zu besprechen geben.“

„Meckerstunde für Urlauber“ titelte die Zeitung über ein „einmaliges Experiment auf der Insel“: Wenningstedts Kurdirektor Volker Popp lud von nun an alle zwei Wochen Gäste zum Äußern von Kritik und Lob ein. Zur Premiere kamen 15 Urlauber, die sich unter anderem über Mängel an den Strandkörben oder über unfreundliches Personal beschwerten.

Gemeckert wurde auch in Kampen: Hier prallten in der Gemeindevertretung die Fronten in Bezug auf die nächtliche Sperrstunde hart aufeinander. Während die einen Kommunalpolitiker für jene Gäste sprachen, die sich erholen wollten, plädierten die anderen für die Interessen der Nachtschwärmer. Man einigte sich schließlich mit knapper Mehrheit, die Schließzeit für die Lokalitäten auf zwei Uhr nachts zu fixieren.



Zugunglück in Westerland





Aus menschlichem Versagen resultierte ein Zugunglück am Westerländer Bahnhof, das einen Sachschaden von rund 100.000 Mark sowie eine fünfstündige Aussetzung des Autozugverkehrs zur Folge hatte. Ein Hilfszug aus Husum brachte schließlich mehrere Waggons wieder auf die Schienen, die zuvor durch den Fehler eines Weichenstellers entgleist waren.

Mehr Sicherheit beim Baden in Kampen: An dem 400 Meter breiten Strandabschnitt des Jugendseeheims Kassel wurde ein hochmoderner DLRG-Rettungsstand aufgestellt. Ermöglicht wurde diese wichtige Neuerung, von der jährlich rund 6500 Kinder profitierten, durch eine Spende der Kreissparkasse Kassel in Höhe von 20.000 Mark. Bis zum September wachten täglich zwei Rettungsschwimmer über die badenden Kinder.

Freude bei der Sylter Jugend: Anlässlich eines Aktionstages in Morsum überreichte Spielbank-Direktor Peter Wolf einen Scheck in Höhe von 8000 Mark an Helge Jansen, Vorsitzender des Inseljugendrings. Die großzügige Spende wurde für den Kauf von sechs Kanus verwendet. Im Laufe des Aktionstages maßen sich unter anderem acht Sylter Jugendteams in heiteren Spielen, bevor abends mehrere Bands unter freiem Himmel spielten.

Einer der bekanntesten Sylter Gastronomen lud zum Geburtstagsempfang: Im legendären Kampener Lokal „Bei Karlchen“, in dem zahlreiche Prominente ein- und ausgingen, stieß Marlies Rosenzweig mit vielen Gästen auf den 65. Geburtstag ihres Mannes an. Der gesellige Abend hatte lediglich einen wunden Punkt: Jubilar Karl Rosenzweig konnte nur kurz mitfeiern, dann musste er aufgrund einer schweren Erkrankung wieder zurück in die Nordseeklinik. Trauriger Epilog: Nur eine Woche später verstarb der beliebte Gastronom.

Wer saß nicht vorm Fernseher, wenn Professor Brinkmann und sein Team die Patienten der „Schwarzwaldklinik“ verarzteten? Der Vater der erfolgreichen ZDF-Fernsehserie erholte sich zwischen den Dreharbeiten regelmäßig auf Sylt, wo er praktischerweise eine Eigentumswohnung in Westerland besaß. „Wenn ich auf Sylt bin, gehe ich mittags und abends in der 'Sansibar' essen, dort fühle ich mich geborgen und nicht bedrängt“, verriet Drehbuchautor Herbert Lichtenfeld der Sylter Rundschau.

Gerade erst war sie zur schönsten Frau Deutschlands gewählt worden, nun verbrachte „Miss Germany“ ein paar Urlaubstage auf Sylt: „Ich komme mit meiner Familie schon seit 14 Jahren immer wieder nach List, dem schönsten Ort der Insel“, erzählte Brigitte Jahn. Worte, die Bürgermeister Georg Oellerking und Kurdirektor Bernd Salewski bei der Begrüßung mit Wohlgefallen hörten. Wenige Tage später saß die 20-Jährige dann im Flugzeug auf dem Weg nach Panama, wo die Wahl der „Miss Universum“ stattfand.

Premiere für den neuen Sylter Ringreit-Verein „Weiße Lanze“: 23 Amazonen maßen sich in Keitum bei ihrem ersten Turnier. Als erste Königin der Vereinsgeschichte wurde Karin Wagner gefeiert, ihr zur Seite standen Kronprinzessin Ute Sievers und Prinzessin Jutta Kühl. Insgesamt wurden 145 Ringe aufgespießt.

Glück im Unglück hatte eine junge Tinnumerin: Als sie mittags durch die Westerländer Fußgängerzone spazierte, stürzte plötzlich ein über drei Meter langes Reklameschild herab und verletzte die Frau schwer am Kopf. Die Tinnumerin überlebte den fatalen Vorfall und konnte wenige Tage später aus der Klinik entlassen werden.