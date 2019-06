Juni 1973: Fasanenküken aus Westfalen

In unserer Serie „Zurückgeblättert“ geht es heute um Konzepte fürs neue Schulzentrum, den Westerländer Süd-Bahnhof und 850 junge Fasane für Sylt

14. Juni 2019, 09:32 Uhr

Sylt | Die Insel hat viel erlebt und zu erzählen: In unserer Serie „Zurückgeblättert!“ lässt Autor Frank Deppe anhand von gesichteten Zeitungsbänden des Sylter Archivs die jüngere Vergangenheit des Eilands wieder lebendig werden.

Sylt im Juni 1973. Auf dem Weg zur Verwirklichung eines Sylter Schulzentrums sei man einen großen Schritt weitergekommen, vermeldete die Zeitung: Ein Preisgericht habe die von Architekten eingereichten Vorschläge nach einer Mammutsitzung prämiert und den Entwurf eines Hamburger Architekten als den besten bewertet. Alle Konzepte sollten nun für die Öffentlichkeit ausgestellt werden, bevor die Schulverbandsversammlung endgültig entscheide, teilte deren Vorsteher Ernst-Wilhelm Stojan mit.

Disput um den ehemaligen Westerländer Süd-Bahnhof der Inselbahn: Während das markante Gebäude nach dem Willen der Stadtvertretung aufgrund des maroden Zustands abgerissen werden sollte, plädierten eine Bürger- und eine Jugendinitiative für die dortige Unterbringung eines Jugendzentrums und des Sylter Archivs und drohten sogar mit einer Hausbesetzung. Dennoch blieb es beim Beschluss des Abrisses aufgrund der Baufälligkeit.

„Viele Aufgaben müssen noch gelöst werden“, titelte die Sylter Rundschau über die Jahreshauptversammlung der Sölring Foriining. So solle die Sprachpflege viel konsequenter verfolgt werden, verdeutlichte der Vorsitzende Dr. Claus Andersen, „wollen wir nicht, dass unsere Sprache in wenigen Jahrzehnten ausstirbt“. Auch der Küstenschutz sowie bauliche Veränderungen des Heimatmuseums stünden auf der Agenda. Beschlossen wurde bei der Versammlung unter anderem eine Erhöhung der Mitgliedsbeiträge um zwei Mark.

300 Teilnehmer – ein Viertel der heutigen Zahl – begrüßte Westerlands Bürgermeister Ernst Schilling zur jährlichen Fortbildungstagung der Zahnärztekammer Schleswig-Holstein. Kammerpräsident Werner Eggers hob die jahrelange gute Zusammenarbeit hervor und dankte der Kurverwaltung dafür, dass die Tagungsteilnehmer von der Kurabgabe befreit wurden.



94 Aale, ein Hecht, fünf Karpfen





Im Jahr 1937 war er mit seinem Segelflugzeug fast 41 Stunden lang über dem Roten Kliff bei Kampen geschwebt – Weltrekord! Nun, 36 Jahre später, wurde Ernst Jachtmann eine Huldigung zuteil: Gern nahm Jachtmann die Ehrenmitgliedschaft im Aeroclub Sylt an und berichtete vor Ort von seinen früheren Flügen – sehr zur Freude des Clubvorsitzenden Karl-Max Hellner und vieler Besucher.

Hoch zu Ross: Neun Sylter Jugendliche und drei Erwachsene bestanden die Prüfungen für das Deutsche (Jugend-)Reiterabzeichen in Bronze. Grund zur Freude hatten die Jugendlichen Bettina Bandomir, Christiane Bartzen, Sabine Brumby, Inge Kamp, Petra Koglin, Susanne Merz, Andrea Schacht, Constanze Schlesinger und Barbara Zoller sowie die erwachsenen Prüflinge Ernst Bastin, Ulrike Lobach und Christian Viehstedt.

Fünf Vereine aus dem Kreisgebiet beteiligten sich in der Turnhalle des Gymnasiums Sylt an den Bezirksmeisterschaften der Jugend im Badminton. Pokalsieger wurde der TSV Westerland vor Husum, Tinnum, Leck und Flensburg. Auch in den Einzeldisziplinen errangen die Westerländer mehrere Erfolge, allen voran Maren Schröder und Annelie Carstensen, die beim Schülerinnen-Einzel wie auch Schülerinnen-Doppel ganz vorne lagen.



Tragisches Ende eines Segelausflugs





Frisches Federvieh für Sylt: Hegeringleiter Hans Sörensen berichtete, dass man in Westfalen 850 Fasanenküken erworben habe, die demnächst auf Sylt ausgesetzt würden. Zuvor müsse der flauschige Nachwuchs allerdings von den Revierinhabern einige Tage unter Wärmelampen gehalten werden.

137 Petrijünger trafen sich im Morgengrauen am Keitumer Schöpfwerk, um sich an einem Vereinsangeln des ASV Keitum zu beteiligen. Das frühe Aufstehen sollte sich für einige Angler lohnen – so wurden unter anderem ein Hecht, fünf Karpfen, 14 Schleien und 94 Aale gefangen. Insgesamt landeten 185 Pfund Fisch auf der Waage.

Tragisches Ende eines Ausflugs: Zwei Flensburger Segler, die vom Rantumer Hafen aus ins Wattenmeer fuhren, liefen auf eine Sandbank auf, wobei einer der Männer über Bord ging. Erst Tage später wurde der 31-jährige Vermisste am Rand eines Priels tot aufgefunden.