Junger Oboist spielt mit Ivanov in Keitum

Deutschen Stiftung Musikleben holt Juri Vallentin nach Sylt / Begrenzte Plätze für Konzert am Mittwoch in St.-Severin-Kirche

Keitum | Die seit vielen Jahren bestehende Kooperation mit der Deutschen Stiftung Musikleben brachte schon viele hochtalentierte Nachwuchskünstler nach Sylt, die in der St. Severin Kirche in Keitum für musikalische Sternstunden sorgten. Umso mehr freut es die Kirchengemeinde, dass es trotz der Herausforderungen, im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie, in diesem Jahr gelingt, das Konzert stattfinden zu lassen.

Am Mittwoch, 26. August stehen dann ab 20.15 Uhr, Werke von Silvestrini, Bach, Marcello, Hosokawa und Erkoreka auf dem Programm, das neben Organist Alexander Ivanov auch von Juri Vallentin an der Oboe gespielt wird.„Der junge Solist hat sich durch internationale Auszeichnungen und seine Konzerttätigkeit im In-und Ausland einen außergewöhnlichen Platz innerhalb seiner Generation verdient“, teilten die Veranstalter vorab mit.

2019 wurde Juri Vallentin Preisträger beim internationalen Tchaikowsky Wettbewerb in St. Petersburg, als erster Oboist in der Geschichte dieses „weltweit renommierten Wettbewerbs“.

2017 wurde er mit dem Hauptpreis und Publikumspreis des Deutschen Musikwettbewerbs ausgezeichnet. Zuvor erhielt er Preise unter anderen beim weltweit höchstdotierten Wettbewerb für Oboe, The Muri Competition, Schweiz 2016 und 2015 beim International Oboe Competition of Japan in Tokyo.

Er konzertierte als Solist mit Orchestern wie dem Beethoven Orchester Bonn, dem Niedersächsischen Staatsorchester Hannover, dem Orchester des Mariinsky Theaters St. Petersburg, dem Münchner Kammerorchester und anderen und war bei internationalen Festivals wie den Ludwigsburger Schlossfestspielen oder dem Davos Festival zu hören.

Als Solo-Oboist spielte er unter anderen beim Gewandhausorchester Leipzig, den Bamberger Symphonikern oder der Münchner Staatsoper und in Festanstellung an der Staatsoper Hannover. Sein hochgelobtes Debüt Album „Bridges” erschien im Herbst 2018 beim Leipziger Label Genuin.

Da Veranstaltungen weiterhin nur unter strenger Beachtung der aktuellen Abstands- und Hygienemaßnahmen stattfinden dürfen, ist die Größe des Publikums auf 50 Personen begrenzt. Karten sind an allen insularen Vorverkaufsstellen und online erhältlich. Hier findet man auch weitere Informationen zu den Regeln, die für einen Besuch der Konzerte gelten.

Konzert „Deutsche Stiftung Musikleben“ mit Juri Vallentin und Alexander Ivanov an St. Severin“, 26. August, Beginn 20.15 Uhr, Einlass ab 19.45 Uhr, Ende gegen 21.30 Uhr (ohne Pause).Tickets ab 20 Euro an allen insularen Vorverkaufsstellen und online unter www.insel-sylt.de