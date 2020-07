Wochenende auf Sylt : Junger Mann mit 0,9 Promille erwischt

Beamte retteten aber auch eine flugunfähige Ente aus ihrer misslichen Lage.

von Ralf Henningsen

26. Juli 2020, 12:16 Uhr

Sylt | Mit 63 Vorgängen beschäftigte sich die Sylter Polizei am Wochenende, doch größere Einsätze waren nicht dabei. In der Nacht zum Freitag wurde ein 20jähriger Inselgast bei einer verdachtsunabhängigen Kontrolle mit Alkoholgeruch am Steuer erwischt. Der Mann befuhr mit seinem VW die Elisabethstraße in Westerland. Ein freiwilliger Test ergab einen Wert von 0,98 Promille Atemalkohol. Der junge Mann unterzog sich dann auf der Wache einem gerichtsverwertbaren Blutalkoholtest, der einen Wert von 0,9 Promille ergab. Ihn erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitsverfahren.

„Die Polizei, dein Freund und Helfer“ setzte sich am Wochenende aber auch für eine Ente ein, die am frühen Sonnabend um 3.47 Uhr von einer Polizeistreife auf der Keitumer Landstraße gefunden wurde. Trotz ihres angeschlagenen Zustandes versuchte sie zwar noch zu flüchten und stieß dabei gegen eine Hauswand, konnte aber von den Beamten eingefangen und ins Tierheim gebracht werden.