Junge Wilde treffen Jazz-Legende

Ulf Meyer & Martin Wind Quartett: Internationale Stars der Jazz-Szene spielen im Keitumer Kontorhaus

Keitum | Während sich die Saison langsam dem Ende entgegen neigt, präsentiert das Kontorhaus Keitum in seiner Konzertreihe „Kultur im Kontorhaus“ die gefragtesten Top-Stars der Szene. Am Sonntag, 27. Oktober, werden der renommierte Jazz-Gitarrist Ulf Meyer und der international erfolgreiche Kon¬trabassist Martin Wind um 17 Uhr zu erleben sein. „Die beiden blicken inzwischen auf über 25 Jahre Zusammenarbeit zurück“, teilten die Gastgeber Franziska und Wolfgang Zaeske mit. Bisher sind die Musiker als gefeiertes Duo bekannt – im Keitumer Kontorhaus werden sie als Quartett auf der Bühne stehen – mit Billy Test am Piano und der dänischen Jazzlegende Alex Riel an den Drums.

Ulf Meyer und Martin Wind sind beide Flensburger Jungs – und jeder hat seine ganz eigene Biographie geschrieben. Während sich Martin Wind seit 1996 der New Yorker Jazzszene erfolgreich zuwandte, blieb Ulf Meyer nach vielen Jahren des Reisens dem deutschen Norden als Komponist, Arrangeur und Studiomusiker für Film-und TV-Musik treu. Im Laufe eines Vierteljahrhunderts ist es den beiden Vollblutmusikern gelungen, einen gemeinsamen, künstlerischen Kosmos aufzubauen, den man in seinem Geist als souverän traumwandlerisches, gegenseitiges Verständnis beschreiben darf. Und dabei erfinden sich die beiden immer wieder neu.

Die Inspiration für seine Kompositionen bekommt Ulf Meyer aus den melodischen Folk-Elementen der Musik Skandinaviens – eine „typisch skandinavische Herangehensweise“, wie er seinen Stil, speziell im Jazz Kontext, beschreibt.

Martin Wind zog es nach seinem Studium für klassische Musik in Köln mit Hilfe eines Stipendiums nach New York. Er studierte an der New York University Jazz Performance und Komposition, wo er mittlerweile seit über 20 Jahren an der Jazzabteilung doziert. In den etablierten Clubs der Stadt lebt er regelmäßig seine Spielfreude am Kontrabass aus. Gleichermaßen ist er als Studiomusiker gefragt und spielt bei zahlreichen Filmmusiken mit.

Der Schlagzeuger Alex Riel aus Kopenhagen gehört zu den richtig „alten Hasen“ der Jazzszene. Seine Spielleidenschaft, sein Können und seine Souveränität sind bis heute nicht zu stoppen. Vierter im Bunde ist der aus Pennsylvania stammende Pianist Billy Test. Er gilt zurzeit als der Shooting Star der deutschen Jazz-Szene. Der Wahl-Kölner ist seit August 2018 festes Mitglied der WDR Big Band und beginnt gerade, seine facettenreiche Klavierkunst in kleineren Besetzungen zu präsentieren . Eine kongeniale Ergänzung im Quartett um Martin Wind und Ulf Meyer für den exklusiven Rahmen der geradezu intimen Bühne des Keitumer Kontorhauses mit 100 Plätzen.

Gäste dürfen gespannt sein auf einen spannenden Konzert-Nachmittag mit faszinierend kompaktem Jazz und einer spannenden Besetzung bei der erfahrene Bühnenpräsenz, Junge Wilde und Jazz-Legende aufeinandertreffen.



Konzert: Sonntag, 27.10.2019, 17 Uhr, Einlass: ab 16 Uhr zum Tee- und Sektempfang. Eintritt: 45 Euro; Der Kartenvorverkauf wird empfohlen. Kartenvorverkauf: Teekontor Keitum, Siidik 15, Tel.: 04651-8891194. www.kontorhauskeitum.de