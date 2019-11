Sylter Klimaschutz : Junge Frau mit großer Aufgabe

Dr. Catharina Bayerlein hat ihre neue Position als Projektmanagerin für Klimaschutz und Nachhaltigkeit angetreten.

von Ralf Henningsen

24. November 2019, 16:54 Uhr

Sylt | Diese Frau brennt für den Klimaschutz: Dr. Catharina Bayerlein hat vor wenigen Tagen ihre neue Position als Sylter Klimaschutzmanagerin angetreten. Im Auftrage des Landschaftszweckverbandes soll sie den Klimaschutz und die Nachhaltigkeit für die ganze Insel auf eine neue Grundlage stellen. Und man merkt ihr schnell an, dass sie sich mit voller Begeisterung an die große Aufgabe macht.

Dafür bringt sie viel Knowhow mit: Catharina Bayerlein, geboren 1979 in Hannover, hat nach dem Abitur bis 2003 Biochemie in Hannover, Witten-Herdecke und im schottischen Dundee studiert. 2008 hat sie ihre Doktorarbeit in Biochemie am Max-Planck-Institut für biophysikalische Chemie in Göttingen abgeschlossen.

Ab 2009 hat die Doktorin der Naturwissenschaften für ein US-amerikanisches Pharma-Forschungsinstitut klinische Studien begleitet und war für das Projektmanagement zuständig, zuletzt im Homeoffice in Willich bei Düsseldorf. Gemeinsam mit ihrem Ehemann und den beiden Kindern kam sie vor drei Jahren nach Sylt. Am Bastianplatz sind sie zuhause, der Schulweg zur Nicolaischule wird natürlich mit dem Fahrrad zurückgelegt. Steffen Bayerlein ist im Rathaus in der Ortsentwicklung tätig und kümmert sich unter anderem um die Multipark-Pläne. Catharina Bayerlein startete im April 2019 als Sachbearbeiterin im Amt für Umwelt und Bauen, nebenan im Hebbelweg. Seit 15. November arbeitet sie unter demselben Dach nun für den Landschaftszweckverband. Das Gremium, in dem alle fünf Sylter Gemeinden vertreten sind, hatte im August die Stelle eines „Projektmanagers für Klimaschutz und Nachhaltigkeit“ ausgeschrieben. „Er soll für Motivation sorgen, aufklären und die Menschen mitnehmen“, erklärte damals der LZV-Vorsitzende Manfred Uekermann.

Die Auswahlkommission entschied sich für Catharina Bayerlein – sie soll eine insulare Basis für Klimaschutz und Nachhaltigkeit schaffen. Ganz oben auf ihrer Agenda stehen die Entwicklung eines Leitbildes, die Aktualisierung des Klimaschutzkonzeptes von 2011 sowie die Entwicklung einer Nachhaltigkeitsstrategie. „Wir brauchen eine gemeinsame Zieldefinition und eine verlässliche Analyse des Ist-Zustandes, um zu wissen, wohin die Reise gehen soll“, erklärt die neue Projektmanagerin. Dabei ist auch eine CO2-Bilanz wichtig, damit die größten Verursacher angegangen werden können. Dafür wird sie in den kommenden Wochen und Monaten mit vielen Syltern Kontakt aufnehmen: „Ich möchte die Menschen mitnehmen und vernetzen, damit wir gemeinsam Ideen entwickeln und umsetzen können.“

Auf einer Urlaubsinsel wie Sylt stehen dabei natürlich auch der Tourismus und die Privatwirtschaft im Blickpunkt. „Klimafreundlichkeit und Nachhaltigkeit werden auch in dieser Branche immer wichtiger.“ Dabei will Catharina Bayerlein aber nicht belehren, sondern Positives vorantreiben.

Die Bürger lädt sie ein, ihr Fragen zu stellen, wenn es um Klimaschutz und Nachhaltigkeit geht. Für die vielen insularen Vereinen und Institutionen, die sich schon mit Klimaschutz und Nachhaltigkeit beschäftigen, will Catharina Bayerlein eine Kommunikationsplattform aufbauen, um mit gebündelter Kraft Projekte voranzubringen. Die Homepage dafür gibt es bereits: klimaschutzsylt.de. Sie wurde schon 2013 vom ersten Sylter Klimaschutzmanager Günter Thomas aufgebaut. Die Stelle war damals auf drei Jahre befristet und wurde über die nationale Klimaschutzinitiative gefördert, erläutert LZV-Chef Manfred Uekermann. „Diesmal ist die Stelle unbefristet und wird vom Landschaftszweckverband in eigener Verantwortung finanziert.“

„Ich übernehme eine insulare Tätigkeit für alle Inselgemeinden“, stellt Catharina Bayerlein klar. „Jeder Bürger ist eingebunden, auch die Gäste“, ergänzt Manfred Uekermann. „Frau Bayerlein hat eine große Aufgabe vor sich.“





Catharina Bayerlein ist unter der Mailadresse info@klimaschutzsylt.de zu erreichen.