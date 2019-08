Kampener Kultursommer : Junge Elite am Flügel im Kaamp-Hüs

Marie Rosa Günter spielt am Montag Werke von Bach, Clara Schumann, Robert Schumann und Jörg Widmann.

von shz.de

02. August 2019, 13:54 Uhr

Kampen | Sie ist stilsicher, tiefgründig, charmant und sehr natürlich: Die junge Pianistin Marie Rosa Günter tritt am Montag, 5. August, um 20 Uhr im Rahmen des Kampener Literatur- und Kultursommers im Kaamp-Hüs auf.

Marie Rosa Günter machte bereits früh durch zahlreiche Erfolge auf sich aufmerksam – sei es der 1. Preis beim Internationalen Steinway-Wettbewerb, der 1. Preis beim Internationalen Grotrian-Steinweg-Wettbewerb oder der 1. Preis beim Nationalen Bachwettbewerb in Köthen. Mit ihrem weitgefächerten Repertoire begeistert sie bei Festivals wie dem Bachfest Leipzig, den Köthener Bachfesttagen, dem Braunschweig Classix Festival sowie dem Schleswig-Holstein Musik Festival. Neben zahlreichen Rezitalen in Deutschland konzertiert sie international und brachte als Solistin mit Orchester Klavierkonzerte von Mozart, Beethoven, Schumann und Gershwin zur Aufführung. Derzeit absolviert sie ihr Konzertexamen bei Prof. Bernd Goetzke in Hannover. Die Deutsche Stiftung Musikleben fördert sie seit 2006 mit Sonderpreisen, Stipendien und Konzertauftritten.

Das Konzert beginnt um 20 Uhr im Kaamp-Hüs (Hauptstr. 12, Kampen). Der Einlass öffnet um 19.30 Uhr. Karten kosten an Vorverkaufsstellen 21 Euro und an der Abendkasse 25 Euro. Kinder und Jugendliche haben freien Eintritt.

Eine Woche später, am 12. August, wird die Münchnerin Johanna Bufler (21) am Klavier mit Werken von Johann Sebastian Bach, Ferruccio Busoni, Ludwig van Beethoven und Franz Liszt im Kaamp-Hüs zu hören sein.