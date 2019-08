In Sylter Kirchengemeinden : Jugend und Kirche

Das Angebot der Sylter Kirchen für Kinder und Jugendliche reicht von der Krabbel- bis zur Jugendgruppe.

30. August 2019, 17:13 Uhr

Sylt | Jugend und Kirche – das bringt man nicht sofort in Verbindung miteinander und wenn doch, dann denkt man an die Konfirmationen oder Taufen. In den Sylter Kirchengemeinden ist die Kinder- und Jugendarbeit jedoch ein wesentlicher Teil des Gemeindelebens.

In der Bibel heißt es: „Wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, werdet ihr nicht in das Himmelreich hineinkommen. Wer sich so klein macht wie dieses Kind, der ist im Himmelreich der Größte. Und wer ein solches Kind in meinem Namen aufnimmt, der nimmt mich auf.“

Pastor Rainer Chinnow aus Wenningstedt nimmt sich diese Stelle besonders zu Herzen: „Bei der Kinder- und Jugendarbeit geht es viel darum den Kindern zu zeigen, dass die Kirche ein Raum ist, in dem sie willkommen sind.“ Seit gut 18 Jahren findet in der Wenningstedter Friesenkapelle jeden Sonntag der Kindergottesdienst statt. Dort ist jeder willkommen: Mit Musik und Spielen wird den Lütten die Geschichte Jesu vermittelt. Und sollte einmal ein Kind quängeln, fällt der Satz „Das ist kein Lärm, das ist die Musik der Zukunft“.

Die Westerländer Kirche hat neben dem zweiwöchentlich stattfindenden „Gottesdienst für Kleine und Große“ einen Gottesdienst, der extra auf die Jugendlichen der Gemeinde zugeschnitten ist. „Einmal im Monat findet der fünf-nach-fünf-Gottesdienst statt. Dieser entstand, weil das `Format´ des 10-Uhr-Gottesdienstes vielleicht nicht so passend ist“, erklärt die Westerländer Pastorin Anja Lochner. „Wir hoffen einfach, dass wir eine Gottesdienstform entworfen haben, die den Vorstellungen der jungen Leute eher gerecht wird.“

Die Kinder- und Jugendarbeit beider Kirchen fängt allerdings schon sehr viel früher an: Beide Pastorate bieten Platz für Krabbelgruppen.

Anja Lochner besucht zusätzlich regelmäßig den evangelischen Naturkindergarten . „Das ist eine sehr intensive frühreligiöse Begleitung“ , so die Pastorin über ihre Besuche und Minigottesdienste vor Ort. „Am Ende können alle das Vater Unser beten.“

Für Kindergarten- und Schulkinder findet außerdem einmal im Jahr in Westerland und Wenningstedt die Kinderbibelwoche statt. „Ich bin sehr dankbar, dass wir so nah mit Kindergarten und Schule zusammenarbeiten dürfen“, erklärt Rainer Chinnow dazu.

Die Kinderbibelwoche wird unabhängig voneinander von beiden Kirchengemeinden gestaltet und umgesetzt – sie bietet Raum für eine spielerische Auseinandersetzung mit dem Glauben. Und außerdem bringt es jede Menge Spaß: Die Kinder können basteln, malen und singen.

Irgendwann ist es dann soweit: Jugend und Kirche – die Konfirmation steht vor der Tür. Beide Kirchengemeinden haben aktuell zwei Konfirmandengruppen und begleiten die Jugendlichen über zwei Jahre.

Den Konfirmandenunterricht in Westerland gestaltet Anja Lochner gemeinsam mit zwei Teamern, also ehemaligen Konfirmanden. Oftmals sei die Arbeit mit den jugendlichen Teamern hilfreich, um die Konfirmanden besser zu verstehen. Sie ermöglicht andere Sichtweisen. „Wir sind gerade dabei, mit Blick auf die Konfirmandenunterricht ein wenig umzudenken und umzuplanen“, erzählt die Pastorin aus Westerland, die im vergangenen Jahr gemeinsam mit dem Keitumer Pastor Ingo Pohl auf einer „Konfi-Reise“ war.

Aus der gemeinsamen Reise der Westerländer und Keitumer Konfirmanden entstand die Idee, die einzelnen Gruppen mehr miteinander zu verknüpfen.

Passend dazu wurde beim Kirchenkonvent ein „Konfi-Tag“ beschlossen: Mitte September treffen sich alle Konfirmanden der Insel, um den Tag unter dem Motto „Wie geht Frieden?“ gemeinsam zu verbringen.

„Das ist toll“, finden auch Rainer Chinnow und die Jugendarbeiterin der Norddörfer Kirchengemeinde Martina „Tini“ Schluck.

Die beiden leiten die Konfirmanden-Gruppe der Norddörfer Kirche zusammen. Beide finden, dass „das Zusammenspiel aus pädagogischer und kirchlicher Arbeit gut funktioniert.“

Bereits seit 10 Jahren führt Tini Schluck auch die Jugendgruppe der Kirchengemeinde: „Hier steht vor allem das Miteinander im Mittelpunkt“, betont sie. „Jeder ist willkommen!“

Geschwister, Klassenkameraden, Freunde – die Kinder und Jugendlichen dürfen mitbringen, wen sie wollen – einige von ihnen bleiben dann auch. Die Altersspanne ist dementsprechend groß, denn auch die Ehemaligen schauen gerne mal wieder vorbei. „Ich bin nicht die Animateurin der Gruppe“, erklärt Tini Schluck. Die ausgebildete Erzieherin sieht sich eher als „Ermöglicherin“ – sie lässt den Jugendlichen freie Hand. Vorschläge für Gruppenaktivitäten sind immer gerne gesehen. Meistens wird gespielt, geschnackt, zusammen gekocht oder die Norddörfer Halle besucht. Aber auch Ausflüge nach Hamburg, ins Kino oder zum Bowlen stehen auf dem Plan.

Ähnlich sieht es auch bei den „Kellerkindern“, den Jugendgruppen der Westerländer Gemeinde, aus.

Die 21-jährige Sina Korf leitet eine der beiden Jugendgruppen: „Wir singen, spielen oder gehen mal ein Eis essen“, erzählt sie. Im Sommer sei außerdem der Strand eine gute Option – hier kann sich die Jugendgruppe bei Beachvolleyball-Turnieren austoben.

Die Jugendgruppen in Westerland entstehen nach der Konfirmation aus den ehemaligen Konfirmanden. Sina, die selbst einmal ein „Kellerkind“ war, findet: „Es ist einfach schön, dass es auch nach der Konfirmation den Raum und die Möglichkeit gibt sich weiterhin zu treffen.“

Eine weitere Besonderheit für die Westerländer Jugend ist die Freizeitfahrt nach Kleve, die mittlerweile von Christian Bechmann übernommen wurde.

In diesem Jahr führten die Teilnehmer der Freizeit anschließend das dort erarbeitete Bibelmusical „Abraham“ auf Sylt auf.

Die Freizeitfahrt, die ursprünglich durch Pastor Bornemann ins Leben gerufen wurde, gibt es bereits seit 25 Jahren . „Es ist toll, dass Kleve weitergeht“, freut sich Anja Lochner über die Weiterführung durch Christian Bechmann.

Die Konfirmandenfahrt der Norddörfer Kirche führt die Jugendlichen alle zwei Jahre nach Masuren, in die Partnergemeinde nach Polen. Die Konfirmanden fahren gemeinsam mit anderen Gemeindemitgliedern dorthin. „Erst meckern sie, dass es kein Wlan gibt und am Ende wollen sie gar nicht mehr weg“, erzählt Tini Schluck schmunzelnd.

Im Wechsel mit der Polen-Fahrt findet jedes zweite

Jahr die Jugendfahrt ins

österreichische Lech statt. Die Jugendgruppe der

Kampener Partnergemeinde führt seit vielen Jahren einen Austausch mit der Norddörfer Jugend durch. „Im Sommer kommen die Lecher immer zu uns“, sagt Tini Schluck begeistert. Denn auch dabei steht vor allem eines im Vordergrund: Das Miteinander.