Jüngster Handballnachwuchs punktet auswärts

04. Dezember 2019, 14:12 Uhr

Da kam ja richtig große Freude auf, bei der Trainerin

Heike Lorenzen und Betreuer Dirk Fischer. Beide lobten ihr Team der E-Jugend überschwänglich nach dem neuen Auswärtssieg in Bredstedt. Beim dortigen TSV spulten die Sylter vom TSV Westerland ihren sportlichen Vergleich souverän ab. Nach dem 11:11 Halbzeitstand kam die Hoffnung auf „wir können sogar gewinnen und beide Punkte mit nach Hause bringen“.

Und tatsächlich, so kam es denn auch. Mit nur einem Auswechselspieler und zwei Fans begeisterten die Lütten ihre Betreuer regelrecht. Dazu eine tolle Torhüterleistung von Felix Maintzer, die alle begeisterten. Der Erfolg in Bredstedt mit einem 20:15 war denn auch verdient für alle Spieler, die mit Jelte Topp, Marie Maintzer, Anton Castan, Allegra Bodewei, Jonathan Boockhoff, Mathis Luft, Arthur Werner jeder mit Torerfolgen beteiligt

waren.

Nun soll am kommenden Sonntag (13.30 Uhr) in

eigener Halle am Schulzentrum als nächster Gegner die HSG Eiderstedt bezwungen werden. Das Hinspiel konnten die Sylter für sich entscheiden. Von einem Sieg hatten die TSV Frauen auch anfänglich gegen TSV Süderbrarup geträumt. Über einen 5:11 (17.min.) Rückstand und einem Pausenstand von 15:20 war eigentlich nicht viel von der gewohnten Klasse der Inselfrauen zu sehen. Und das ob der personellen Stärke mit genügend Spielerinnen beim TSV. Zu keiner Zeit bekamen die Insulanerinnen die dominierende Spielerin des Gegners, Nele Reiser (17 ! Tore )in den Griff. Zwar gehörten die letzten sechs Minuten dem TSV mit der dann gezeigten normalen Leistung, aber das Tauziehen um beide Punkte beendete der TSV Süderbrarup mit einem 36:31 Erfolg für sich. Die TSV Damen hatten in Friederike Dölling (12), Stina Marcussen (5), Nele Buchholz (4) ihre Haupttorschützinnen dabei .

Auf weite Reise geht am Sonnabend das TSV Männerteam. Das Auswärtsspiel in Westerrönfeld bietet erneut Gelegenheit die derzeitig personellen Nöte zu testen und dabei eben junge Nachwuchsspieler mit einzubeziehen. Das zeigte sich auch beim letzten Heimspiel, dass die Sylter nach anfänglicher, hervorragender Leistung, vielen guten Ideen über eine 11:10 Halbzeitführung lange

mitgestalten konnten. Erst mit Beginn der letzten 15 Minuten, beim Stande von 15:18 Toren konnte sich die HSG Kremperheide/Münsterdorf absetzen. Bei den Syltern schlichen sich Abspielfehler ein, führten Deckungslücken zur besseren Chancennutzung für den Gegner. Immer wieder wurden Strategien von der Bank nicht konsequent genug umgesetzt. Aus dem Spielstand von 16:22 wurde eine 19:24 Niederlage, die nicht nötig gewesen wäre. Auch bei den Torschützen haperte es .Christoph Asmus (6), Kai Thielebein und Johannes Biallas (je 4) ) nutzten ihre. Jetzt wird es am Sonnabend auswärts gegen HSG Schülp/Westerönfeld/Rendsburg um einen weiteren Versuch gehen die personelle Misere zu meistern.