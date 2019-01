Sylter Vereinssport : Judokämpfer starten stark in neue Saison

Westerländer Kämpfer präsentierten sich gut und blicken zuversichtlich in die Saison.

von sr

22. Januar 2019, 16:03 Uhr

Westerland | Am vergangenen Wochenende begannen die Judoka des TSV Westerland (Foto, mit ihren Trainern) die Wettkampfsaison traditionell beim Neujahrsturnier in Rendsburg. Von vielen Vereinen wird das Turnier als Vorbereitung für die kommende Regionalliga- oder Bundesligasaison genutzt. Entsprechend stark war die Konkurrenz mit etwa 400 Teilnehmern, die in diesem Jahr größtenteils aus Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg sowie aus Dänemark und Holland kamen. Die Westerländer Kämpfer präsentierten sich gut und blicken zuversichtlich in die Saison. Platz 1 erreichte Colin Wohlenberg. Zweite Plätze errangen Bennet Hoffmann und Leander Stach.Dritte Plätze erreichten Bjarne Christiansen und Lana Kerscher. Auf fünfte Plätze kamen die Judoka Enis Yildiz, Luca Frank und Franziska Syring.