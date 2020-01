Judokämpfer starten stark in die Saison

Avatar_shz von shz.de

29. Januar 2020, 13:33 Uhr

Rendsburg/Sylt | Am vergangenen Wochenende begannen die Judoka des TSV Westerland die Wettkampfsaison traditionell beim Neujahrsturnier in Rendsburg. Von vielen Vereinen wird das Turnier als Vorbereitung für die kommende Regionalliga- oder Bundesligasaison genutzt, entsprechend stark war die Konkurrenz mit über 400 Teilnehmern, die in diesem Jahr größtenteils aus Schleswig-Holstein, Brandenburg Hamburg und Dänemark kamen. Die Westerländer Kämpfer präsentierten sich gut und blicken zuversichtlich in die Saison.