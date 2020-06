Zehn Jahre Inselmaler auf Sylt : Jubiläumsausstellung der Sylter Kunstfreunde

Am 1. Juli beginnt die Jubiläumsausstellung zum Projekt „Inselmaler“ der Sylter Kunstfreunde.

von Wiebke Stitz

30. Juni 2020, 16:44 Uhr

Westerland | Heute feiert eine gute Idee ihren zehnten Geburtstag: Die Ausstellung von Dorothee Schüle beginnt in der Alten Post, sie ist die zehnte Inselmalerin, die von den Kunstfreunden Sylt eingeladen wurde, um sich ihr ein Jahr lang künstlerisch zu nähern. „Was für eine Ehre und was für eine Herausforderung,“ sagt die Düsseldorfer Künstlerin dazu, „wie kann ich eine Insel darstellen, die schon von so vielen anerkannten Künstlern wie Emil Nolde, Erich Heckel oder Siegward Sprotte in so vielen Facetten wiedergegeben wurde?“ Wie ihr das gelungen ist, wird ab heute zu sehen sein. Den Respekt vor der Aufgabe teilt sie mit ihren Vorgängern: Karsten Kusch und Carmi Grau aus Berlin, Stefan Ringeling aus Worpswede, Christian Holtmann aus Bremen, Sahin Celikten aus Gießen, Lauren Hillebrandt und Sebastiaan Spit aus Den Haag, Ute Ringwald aus Bad Vilbel sowie Jan Stradtmann aus Leipzig.

Anläßlich des Jubiläums berichtet die Vorsitzende der Sylter Kunstfreunde, Petra Nies, von dem Projekt.

Faru Nies, was versteckt sich hinter dem Begriff „Inselmalerprojekt“?

Wir bitten in diesem Projekt einzelne Künstler, uns ihre besonderen Blick auf die Insel zu geben. In der überwiegenden Zahl waren es bisher Künstlerinnen und Künstler, die noch keinen Bezug zur Insel hatten und ganz unvoreingenommen die Insel für sich entdeckt haben. Im Rucksack aber schon die Aufgabe, hieraus Bilder oder Fotos entstehen zu lassen, die in einer besonderen Ausstellung gezeigt werden und die schlussendlich auch in einem Katalog ihren Abschluss finden. Die Sylter Kunstfreunde fördern dieses Projekt mit einem Betrag von 2500 Euro, welcher großteils in die Erstellung des Kataloges fließt. Wir übernehmen weiterhin Kosten der Miete.

Wer ist vor zehn Jahren auf die Idee gekommen?

Ich zitiere aus dem Protokoll der Vorstandssitzung vom 4. August 2010:

„Peter Iden könnte sich ein Projekt vorstellen, wonach der Künstler Karsten Kusch in einem Zeitraum von z. B. einem Jahr mehrmals auf Sylt zeichnet und Sylter Motive malt. Peter Iden würde dafür sein Appartement dem Künstler zur Verfügung stellen. Ähnlich wie die „Insel-Schreiber“ könnte sich daraus etwas entwickeln. Der Verein würde dadurch auch wieder seinen Beitrag dazu leisten, junge Künstler zu fördern. Der Vorstand ist sehr angetan von dieser Idee und bittet Peter Iden, mit dem Künstler Kontakt aufzunehmen.“

Wie werden die Künstler ausgewählt?

Nach Karsten Kusch haben wir Stephan Ringeling aus Worpswede direkt angesprochen, da er uns über den Austausch „Sylt-Worpswede“ schon bekannt war. Christian Holtmanns Eltern haben hier auf Sylt ein Haus in der Nähe unserer Schatzmeisterin Annegret Töfflinger. Er war als einziger schon früh regelmäßig auf der Insel. Lauren Hillebrandts und Sebastiaan Spits Werke habe ich jeweils auf der Messe „Art The Hague“ bei einem Besuch in Den Haag in den Niederlanden entdeckt und später direkt Kontakt mit ihnen aufgenommen. Sahin Celikten hingegen war mit Arbeiten auf der NordArt in Büdelsdorf vertreten, wo ein angeregter Austausch stattgefunden hat. Ute Ringwald wurde von Elke Berensmeyer vorgeschlagen. Jan Stradtmann ist ein früherer Studienkollege unseres 2. Vorsitzenden Niklas Boockhoff und Dorothea Schüle hat sich mit einer Mappe direkt für das Projekt beworben. Entscheidend ist für uns, dass uns neben der Kunst auch die Person überzeugt. Schließlich geht es darum, ein Jahr intensiv zusammenzuarbeiten.

Was ist das Besondere an diesem Projekt?

Der Vorstand begleitet die Inselkünstler während der Zeit, hält Kontakt. Alle Künstler wissen, dass Sylt eine besondere Insel ist und ein Jahr quasi ein „Spotlight“ auf sie gesetzt ist.

Wir verfolgen intensiv ihre weiteren Stationen. Gerne besuchen wir auch mal eine Vernissage, wenn es sich einrichten lässt oder mal ein Besuch vor Ort, wenn wir auf Reisen sind.

Als Fazit können wir sagen, es waren immer höchst interessante Einblicke in die künstlerische Herangehensweise, tolle Gespräche bei ausgedehnten Abendessen. Erfahrungen, die wir nicht missen wollen. Diese haben uns auch als Kunstverein verändert. Wir sind offener geworden und sagen auch „Danke“ für viele Mitstreiter wie Gastronomen, Unternehmer und Persönlichkeiten dieser Insel, die sich alle offen gezeigt haben für die herangetragenen Ideen der Künstler und uns bei der Realisierung unterstützt haben.

Die Ausstellung mit den Werken von Dorothea Schüle ist zu sehen vom 1.-15. Juli in der Stadtgalerie „Alte Post“ in Westerland, Stephanstr. 4, 25980 Sylt

Die Öffnungszeiten sind: Montag, Dienstag, Freitag von 14.00-18.00 Uhr, Mittwoch, Donnerstag von 10.00-13.00 und 14.00-18.00 Uhr sowie samstags von 10.00-13.00 Uhr.