Kino & Kirche in St. Niels : „Joy – Alles außer ungewöhnlich“

Filmvorführung mit theologische Einführung und anschließendem Filmgespräch.

von sr

27. Februar 2019, 14:42 Uhr

Ein Wischmop? Dieses gesichtslose Produkt industrieller Massenfertigung zählt eigentlich zu den belanglosesten Gegenständen, die man sich vorstellen kann. Doch in der Filmbiographie „Joy – Alles außer ungewöhnlich“, der in der Reihe „Kino & Kirche in St.Niels“ am Donnerstag Abend, 28. Februar, um 19 Uhr in der Dorfkirche St. Niels gezeigt wird, erscheint der banale Feudel in einer erfrischend neuen Perspektive.

David O. Russell erzählt die autobiographische Geschichte der Italoamerikanerin Joy Mangano (Jennifer Lawrence), die keinen guten Start hatte. Nach dem Scheitern ihrer Ehe schlägt sie sich als allein erziehende Mutter durch. Da ihr Ex (Édgar Ramirez), ein verkrachter Latino-Sänger, sich keine eigene Wohnung leisten kann, lebt er im Keller ihres maroden Hauses, das mit einer dicken Hypothek belastet ist. Und ihre Mutter schaut den ganzen Tag TV-Soaps. Eines Tages kommt Joy die Idee zum sich selbst auswringenden Wischmopp.

Dem Film geht eine theologische Einführung voraus, anschließend besteht Gelegenheit zum Filmgespräch.