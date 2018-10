Konzert : Josh Island zu Gast auf Sylt

Finale 2018 der Livemusik-Reihe „Grill & Chill“ mit Pop, Jazz und Blues.

23. Oktober 2018, 17:32 Uhr

Nach vier erfolgreichen Konzerten von März bis September findet die Livemusik-Reihe „Grill & Chill“ im iismeer Sylt am Mittwoch, 24. Oktober, ihren diesjährigen Abschluss mit dem Künstler Josh Island. Die Musik beginnt um 21 Uhr, der Eintritt ist frei. Noch einmal darf bei stimmungsvoller akustischer Livemusik in lockerer Atmosphäre geschlemmt und gefeiert. Um Reservierungen unter Telefon 04651-9572719 oder per Mail an info@iismeer.de wird gebeten.

Josh Islands Sound lehnt sich an den von John Mayer, Damien Rice und Jason Mraz an: eine Kombination aus intimer Singer-Songwriter Musik, peppigem Pop-Folk, ein wenig Jazz und warmem Soul-Blues. Aufgewachsen in Luxemburg hat der gebürtige Niederländer sich die Grundsteine einer vielseitigen, internationalen Karriere gelegt. Mit 16 Jahren drehte er bereits erste Runden in der lokalen Musikszene, wo er für seine facettenreiche Stimme und einnehmende Bühnenpräsenz bekannt wurde. Josh Islands Debütalbum „One“ kam im Februar 2018 heraus und kombiniert verschiedenartigste musikalische Arrangements mit einer reifen Persönlichkeit und großer Erzählkunst.