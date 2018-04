Syltfähre Musicnight : Johannes Oerding unplugged an Bord

Hamburger Popsänger spielt seine Songs am 22. August bei einer Fahrt auf der Nordsee

von Julia Nieß

14. April 2018, 05:30 Uhr

Schon zum siebten Mal findet in diesem Jahr die Syltfähre Musicnight statt. Erstmalig erstreckt sich in diesem Jahr die Veranstaltung über zwei Abende: Am Mittwoch, 22. August, präsentiert der Wahlhamburger Johannes Oerding seine Songs im Duo und unplugged an Bord der Syltfähre. Am Abend darauf, am Donnerstag, 23. August, rockt die Band Kettcar die Fähre.

Während des Konzerts auf der Syltfähre wird Johannes Oerding sein aktuelles Album präsentieren, welches im Frühjahr letzten Jahres erschienen und seit nun über 40 Wochen in den Charts platziert ist. Auch die bekannten Songs wie „Alles brennt“ „Kreise“ und „Hundert Leben“ werden zu hören sein.

Nach seiner sehr erfolgreichen Deutschland Tournee ist Johannes Oerding in diesem Jahr mit Peter Maffay auf Unplugged-Tour gewesen. Trotz zahlreicher Termine nimmt sich der Musiker nun für seine Fans die Zeit für dieses kleine familiäre Konzert auf der „SyltExpress“. Veranstaltet wird das Event durch die Römö-Sylt Linie und die Kurverwaltung List auf Sylt.

Der Einlass zum Oerding Konzert ist in List auf Sylt um 19.15 Uhr. Dann fährt die Syltfähre noch einmal nach Havneby / Rømø, um dort weitere Konzertbesucher um 20.30 Uhr zusteigen zu lassen bevor das Konzert auf der Nordsee vor dem Lister Ellenbogen beginnt. Nach dem Konzert haben die Besucher wieder die Möglichkeit, in beiden Häfen auszusteigen. Vor dem Konzert wird die Syltfähre im regulären Fährbetrieb fahren.

Die Fährtickets für Johannes Oerding kosten 47 Euro zzgl. Gebühren und sind ab kommenden Montag, 16. April, um 10 Uhr online unter www.syltfaehre.de, an den Fahrkartenschaltern der Syltfähre und bei der Kurverwaltung List auf Sylt im Landwehrdeich 1 erhältlich.