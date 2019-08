Johanna Bufler am Klavier

von Anja Werner

11. August 2019, 15:30 Uhr

Kampen | New York, New York: Johanna Bufler, geboren 1998 in München, wurde als jüngste Studentin vom berühmten Klavierpädagogen Karl-Heinz Kämmerling in Salzburg und Hannover unterrichtet, bevor sie 2014 an die renommierte Juilliard School in New York wechselte, wo sie seither, unterstützt von der Deutschen Stiftung Musikleben, begeistert studiert. Ihr Orchesterdebüt gab sie als Zehnjährige. Seitdem ist sie mit Orchestern in Europa und den USA zu erleben. Solo-Rezitale führten sie auf internationale Bühnen wie die Alice Tully Hall in New York, die Laeiszhalle in Hamburg, die Harris Concert Hall in Aspen, das Cuvillies-Theater in München sowie zu Festivals wie dem Kissinger Sommer, den Festspielen Mecklenburg-Vorpommern und dem Aspen Music Festival. Sie ist mehrfache 1. Bundespreisträgerin mit höchster Punktzahl bei „Jugend musiziert“ und Preisträgerin des Internationalen Steinway Wettbewerbs. Sie spielt am Montag, 12. August, um 20 Uhr im Kaamp Hüs. Der Kartenvorverkauf beträgt 21 €, an der Abendkasse 25 €, Kinder und Jugendliche haben freien Eintritt.