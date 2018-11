Weihnachtsmarkt in Morsum : Jööltir im Lichterglanz

Am Freitag wird der dreitägige Weihnachtsmarkt der Morsumer Kulturfreunde eröffnet.

von shz.de

28. November 2018, 17:30 Uhr

Morsum | Ab Freitag, 30. Dezember, weihnachtet es wieder sehr im östlichsten Inseldorf: Vom 30. November bis zum 2. Dezember öffnet im und rund ums Muasem Hüs Sylts ältester Weihnachtsmarkt seine Pforten. Zum bereits 35. Mal lädt dann der Verein der Morsumer Kulturfreunde zur „Jööltir (Sölring für „Weihnachtszeit“) ein. Dass sich dieser Markt auf der Insel allgemeiner Beliebtheit erfreut, liegt nicht zuletzt an dem Prinzip, das Gemütlichkeit und Geselligkeit in den Vordergrund und den reinen Kommerz ins Abseits rückt.

Im liebevoll geschmückten Muasem Hüs freuen sich mehr als zwei Dutzend kreative Aussteller auf ihre Kunden. Diese werden unter einer großen Vielfalt von überwiegend selbst gefertigten Produkten – angefangen von Handarbeiten über Kunsthandwerk und weihnachtliche Dekoideen bis hin zu Schmuck – gewiss das eine und andere Präsent finden.

Der Festausschuss der Morsumer Kulturfreunde unter Leitung von Hans Freese sorgt zudem für ein buntes Rahmenprogramm. Ein besonderes Augenmerk gilt dabei dem Nachwuchs: Am 1. und 2. Dezember jeweils zwischen 14 und 17 Uhr wird es eine Kinderrallye geben, wird emsig gebastelt, und in der Kinderbäckerei können die Jüngsten leckere Plätzchen backen. Jeweils für 16 Uhr hat sich außerdem der Weihnachtsmann angekündigt. Zu den weiteren Programmpunkten: Am 30. November hält Morsums Pastorin Dr. Christiane Eilrich um 16.30 Uhr eine Andacht. Am 1. Dezember dürfen sich die Zuschauer um 13.30 Uhr auf Trachtentanz mit der Kindergruppe der Söl’ring Foriining freuen. A uch Musik liegt in der Luft: Am 1. Dezember erklingt um 19 Uhr ein Konzert mit dem „Dünen6Tett“. Außerdem lockt ein große Tombola mit vielen Sofortgewinnen.

Im Außenbereich des Muasem Hüs sorgt derweil ein gemütliches Hüttendorf mit diversen Spezialitäten für das leibliche Wohl der Besucher, auch lädt im Muasem Hüs das Bistro „Wie Zuhause“ zum Verweilen ein. Als Besonderheit wird diesmal zudem ein Keks-Wettbewerb veranstaltet, an dem alle Hobbybäckerinnen und Hobbybäcker teilnehmen können. Die Kekse sind am 30. November zwischen 13 und 18 Uhr vor Ort beim Weihnachtsmarkt abzugeben. Jeder Teilnehmer reicht neben seiner Kreation – davon bitte mindestens 20 Kekse – einen Zettel mit seinem Namen und der Telefonnummer sowie das Keksrezept ein. Die Kekse werden am 1. Dezember beim Weihnachtsmarkt präsentiert und dann von einer Jury unter der Leitung von Sabine Ingwersen bewertet. Am 2. Dezember werden die Sieger im Muasem Hüs ab 13.30 Uhr bei der Preisverleihung gekürt. Die „Jööltir im Lichterglanz“ ist am Freitag, 30. November, von 13 bis 18 Uhr sowie am ersten Adventswochenende 1. und 2. Dezember jeweils von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Das Hüttendorf schließt am 30. November und 1. Dezember um 22 Uhr seine Pforten, am 2. Dezember findet dort nach 18 Uhr noch ein gemütlicher Ausklang statt.

Weil die Bushaltestelle und der Bahnhof nur einen Steinwurf entfernt sind, empfiehlt sich die Anreise zur „Jööltir“ mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Die SVG weist allerdings darauf hin, dass von Freitag bis Sonntag aufgrund des Weihnachtsmarkts die Haltestelle „Morsum Bahnhof“ der Linie 4 nicht angefahren wird. Eine Ersatzhaltestelle befindet sich im „Terpstich“ gegenüber der Bäckerei Ingwersen. Für Autofahrer steht der Parkplatz östlich des Muasem Hüs im Kurpark zur Verfügung.