Besonderes Sylter Jubiläum : „Jetzt sind wir eins“

Wilma und Gerd Lauritzen leben einen Traum – auch, wenn sie es vielleicht gar nicht wissen. Heute feiern sie ihren 60. Hochzeitstag und können auf ein Leben mit vielen Höhen und Tiefen und vor allem einer tiefen Zuneigung zueinander zurückblicken, die nicht viele Worte braucht.



Er gefiel mir“. Diese drei Worte reichen Wilma Lauritzen als Antwort auf die Frage, warum sie sich vor über 60 Jahren in ihren Mann verliebte. Auch Gerd Lauritzen trägt sein Herz nicht gleich auf der Zunge: „Irgendwas war da ja, sonst wäre das ja nichts geworden“.

Die beiden Morsumer, die in den 1930er Jahren auf Sylt geboren wurden, gehören zu einer Generation, die mehr mit dem Aufbau einer Familie und des wirtschaftlichen Wohlstandes beschäftigt war, als mit der Suche nach dem eigenen Ich und inneren Wohlbefinden. Partnerschaft wurde täglich gelebt und nicht täglich hinterfragt.

Wilma und Gerd kennen sich von Kindesbeinen an – so, wie man sich in einem Dorf eben kennt, wenn es nur zwei Jahre Altersunterschied gibt. Gerd Lauritzens Vater ist Bürgermeister und Landwirt, Wilmas Eltern Thevagt haben einen Hof. Die Gemeinschaft in Morsum ist so groß, dass es allein 40 Skatclubs gibt und jede Menge Tanzveranstaltung.



„Beim nach Hause gehen warst du plötzlich da“



Nach einer ist es dann passiert: „Beim nach Hause gehen warst du plötzlich da“, erzählt Wilma mit Blick auf ihren Gerd und denkt an die Zeit zurück als sie süße Achtzehn war. Aus den Beiden wird ein Paar. Was nicht ohne Folgen bleibt. „Als ich bei meinen Eltern am Mittagstisch saß, wurde mir plötzlich schlecht. Da sagte meine Tante gleich: Ich weiß genau, was bei Dir los ist“, erzählt die Morsumerin heute ganz offen.

Während Wilma bei ihren Eltern am Essenstisch sitzt, arbeitet Gerd als Zimmermann für seinen Sylter Arbeitgeber auf Amrum. Nach seiner Rückkehr wird es höchste Zeit für ein klärendes Gespräch mit Wilmas Eltern: „Das war ein harter Weg – ich musste ja da hin und da mal reinen Wein einschenken“.

Jetzt kann Wilma bei der Erinnerung daran ein Lächeln nicht unterdrücken: „Bis er endlich so weit war ihnen die Situation zu erklären, waren meine Eltern schon fast im Schlafzimmer.“

Vor allem Mutter Wilma ist nicht begeistert: „Den willst Du heiraten?“ und „Wie habt ihr euch das gedacht?“ werden die Beiden gefragt. Doch alles ist bereits geplant. An der Hauptstraße zieht Ludi Hein gerade ein neues Haus hoch, oben ist eine Wohnung frei. Die möchten viele Morsumer haben, aber weil im Dorf nichts geheim bleibt, hat Ludi Hein sich längst entschieden. „Ihr könnt die kriegen“, sagt er und fügt augenzwinkernd hinzu: „Wir wollen ja nicht gleich mit kleinen Kindern anfangen.“ Natürlich wusste er, dass die Lauritzens ihr erstes Kind erwarten. Carmen wird geboren, kurze Zeit später ihr Bruder Hans Jürgen.

Gerd Lauritzen fängt an, ein eigenes Haus im Gurtmuasem zu bauen, schaufelt den Keller aus, formt die Zementsteine – alles per Hand und ohne viel weitere Hilfe. Wilma kümmert sich um die beiden Kinder und geht nebenbei servieren.

Noch bevor die Lauritzens im neuen, eigenen Haus Räume für sich einrichten, beginnen sie mit der Vermietung von Zimmern an Fremde samt Frühstück im Wohnzimmer. Das Wohnzimmer der jungen Familie wird zum Treffpunkt der Gäste. „Die ganze Stube war morgens voll. Ich habe den Gästen ihr Frühstück gemacht und bin mittags zum Servieren gegangen“, erzählt Wilma von dieser mehr als arbeitsreichen Zeit, in der auch Nachzügler Mathias geboren wird. Auch die Söhne erinnern sich: „Als wir Kinder waren, waren immer Gäste hier. Morgens mussten wir leise die Treppen runtergehen, um sie nicht zu wecken, abends wurde im Fernsehen geguckt, was die Gäste wollten .“

Sogar das eigene Schlafzimmer und die Schränke werden für die Gäste geräumt. Wenn abends die Fremden im Wohnzimmer sitzen, holt Gerd das Bier aus dem Keller, während Wilma bei der Arbeit ist, schließlich wird vom Gastgeber gemütliches Beisammensein erwartet.

Privat- und Familienleben gleich null. „Ich konnte da irgendwann nicht jeden Abend mehr gegen an und bin dann aus dem Haus durch die Felder gelaufen“, erzählt Gerd Lauritzen im Rückblick.Doch die Gäste finanzieren das Haus und so musste es eben auch bei Lauritzens so gehen, wie es bei vielen Sylter Familien damals gegangen ist.

Das ist jetzt lange her. Heute haben Wilma und Gerd acht Enkelkinder und vier Urenkel. Alle sind auf der Insel geblieben und werden bei der großen Feier zur Diamantenen Hochzeit im Muasem Hüs heute dabei sein.



„Heute ist die See ganz ruhig. Jetzt sind wir eins.“



Die Feier erinnert in vielem an die Hochzeit vor 60 Jahren: Es gibt einen feierlichen Gottesdienst und dann geht es zu Fuß mit den Gästen von der Kirche zur Gastwirtschaft.

Hieß es vor 60 Jahren in Morsum: „Willi braucht wieder eine Kuh, weil die dritte Tochter heiratet“ und damit gemeint war, dass Wilmas Vater auf diese Weise die Hochzeit seiner dritten Tochter bezahlte, steht das Finanzielle jetzt nicht mehr im Vordergrund.

Gerd Lauritzen schaut lieber auf den gemeinsamen Weg mit Wilma zurück: „Es sind ja zwei unterschiedliche Menschen, die in einer Ehe zusammenkommen. Ehe das eins ist, das dauert. Es ist nicht immer Frieden, es ist auch mal Krieg. Am Anfang, wenn die Liebe groß ist, schlagen die Wellen hoch. Dann werden sie etwas niedriger und heute ist die See ganz ruhig. Jetzt sind wir eins.“ Traumhaft, so etwas nach 60 Jahren sagen zu können.





von Wiebke Stitz

erstellt am 31.Aug.2017 | 04:27 Uhr