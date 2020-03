Kommentar : Jetzt ist insulare Solidarität gefragt

Avatar_shz von Michael Stitz

15. März 2020, 19:05 Uhr

An dieser Stelle stand zunächst ein Kommentar, der die Schließung der Insel forderte. Schien es doch so, als würde Sylt zum Fluchtort für Menschen, die annehmen, dass sie hier vor dem Coronavirus sicher seien. Ein fatale Fehleinschätzung - und eine gefährliche zugleich.

Denn je mehr die Insel mit (eigentlich herzlich willkommenen!) Gästen bevölkert wird, desto schneller wächst das Risiko der Virusverbreitung. Muss man doch davon ausgehen, dass viele Touristen aus Gebieten kommen, in denen Corona schon gewütet hat. Die am späten Sonntagnachmittag getroffene Entscheidung der Landesregierung die schlesiwg-holsteinischen Inseln an Nord- und Ostsee für Touristen zu sperren und sie zugleich aufzufordern, diese Destinationen zu verlassen, kommt vielleicht noch rechtzeitig. Wir wollen es hoffen.

Unseren geschätzten Sylt-Gästen, Freunden, ja Liebhabern der Insel sprechen wir sicher alle unser tiefes Bedauern aus, dass eine solch radikale Maßnahme ihnen die erhoffte unbeschwerte Zeit auf der Insel derart zerstört. Bleiben Sie uns bitte wohl gesonnen! Haben Sie bitte Verständnis für diese Entscheidung, die uns auf der Insel offen gesagt etwas die Angst nimmt, in einen völlig unkontrollierbaren Zustand zu geraten. Ich bin mir sicher, dass wir uns in gar nicht so ferner Zeit wiedersehen und dann gemeinsam hoffentlich froh sein dürfen, diese ungewöhnliche Krise gemeistert zu haben. Wünschen wir uns allen, gesund durch die uns bevorstehende Zeit zu kommen.

Wir Sylter sind jetzt in einer bisher nie da gewesenen Situation (jedenfalls erinnert sich keiner an Vergleichbares) geraten. Jeder ist in seiner beruflichen und privaten Situation individuell herausgefordert. Ängste um das eigene Wohl, das des eigene Unternehmens oder um die nahen Angehörigen werden stärker. Da darf es keine hohle Floskel sein, dass wir solidarisch agieren müssen, schauen, wo wir uns gegenseitig stützen und unterstützen können.

Shitstorms in den sozialen Netzen, Schuldzuweisungen oder Panikmache sind weder hilfreich noch fördern sie den Gemeinsinn, den wir mehr denn je brauchen. In Italien singen die Menschen, die in ihren Wohnungen in Quarantäne auf bessere Tage hoffen müssen, gemeinsam von ihren Balkonen. Welch ein wunderbares Zeichen der Gemeinschaft und Hoffnung.

Nach Lage der Dinge müssen wir uns nicht um den Nachschub an Lebensmitteln oder um all die Dinge des täglichen Gebrauchs sorgen. Wir müssen nur besonnen und empathisch sein. Dann haben wir die Chance, in dieser Krise etwas Kostbares zu erfahren: Zuversicht und Lebensfreude!