Sylter Kolumne : Jetzt hilft nur positives Denken

shz.de-Redakteur Nils Leifeld sucht für sich einen Ausweg aus dem Corona-Chaos.

30. Oktober 2020, 12:56 Uhr

Durch die Schock-Meldungen aus Berlin und Kiel habe ich mich die letzten Tage wieder kurzzeitig zurückversetzt gefühlt in die Anfangszeit der Pandemie im Frühjahr. Damals wusste keiner so recht, mit was wir es zu tun haben, wie lange die Ausnahmesituation anhalten und ob es zeitnah einen Impfstoff geben wird. Nun, knapp neun Monate später, dominiert Corona noch immer unseren Alltag. Ein Impfstoff ist noch immer nicht in Sicht. Ob die Pandemie bald ausgestanden sein wird? Niemand weiß es.

Im März haben die Menschen wie blöd Klopapier und Nudeln eingekauft. Ich hoffe nicht, dass diese Zeiten wiederkommen. Dass die Leute wieder anfangen, wie die Hamster zu horten und jegliche Form von Empathie und Solidarität für einen ausgedehnten Klogang und einen Teller Nudeln in den Wind schlagen.

Es ist nicht immer einfach, ruhig und cool zu bleiben, wenn um einen herum langsam das Chaos ausbricht und Menschen anfangen, komisch zu werden. Was mir in dieser Zeit, und auch schon im März, geholfen hat: Positives Denken. Es klingt simpel und ist dennoch ziemlich effektiv.

„Das Glück deines Lebens hängt von der Beschaffenheit deiner Gedanken ab“: Dieser Satz stammt vom römischen Philosophen Marc Aurel. Recht hat er damit. Lasst uns doch alle daran ein Beispiel nehmen und cool bleiben. Bis Corona vorbei ist.