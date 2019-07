Jetzt geht’s den Buhnen an den Kragen

Landesbetrieb für Küstenschutz will in den nächsten fünf Jahren 84 Buhnen auf Sylt ziehen

von Ralf Henningsen

05. Juli 2019, 18:41 Uhr

Sylt | Vor 150 Jahren galten sie als Bollwerk für den Küstenschutz: Buhnen. An der Sylter Westküste wurden die Bauwerke aus Holz, Eisen und Stahlbeton bis zu neun Meter tief in den sandigen Küstenstreifen gerammt.

Heute sind sie vor allem ein Verletzungsrisiko. Nun sollen die letzten Buhnen verschwinden: Der Landesbetrieb Küstenschutz will in den kommenden fünf Winterhalbjahren 84 Buhnen auf Sylt aus dem Boden ziehen.

Buhnen sind schon seit 1869 ein Versuch, die Nordseeströmung zu beruhigen, Sandablagerungen herbeizuführen und auf diese Weise den Landverlust der Insel Sylt zu stoppen. Doch im Laufe der Jahrzehnte mussten die Küstenschützer erkennen, dass die Buhnen das gesteckte Ziel nicht erreichen. Die verwirbelte Brandung spülte die Sandablagerungen gleich wieder fort – ähnlich wie Jahrzehnte später bei den Tetrapoden.

Die Bauwerke erwiesen sich nicht nur als untauglich, sondern je länger sie dem salzigen Nordseewasser ausgesetzt waren, auch als gefährlich. Die Metallbuhnen rosteten, rissen ein und bekamen messerscharfe Kanten. Gelbe Warnkreuze am Strand warnen zwar vor den Buhnenresten, doch die Gefahr wurde dadurch nicht kleiner.

Doch am Donnerstag Abend hat der Landesbetrieb für Küstenschutz (LKN.SH) beim Sylter Landschaftszweckverband (LZV) Pläne präsentiert, wie die Buhnen bis 2024 zurückgebaut werden können. Grundlage ist ein Beschluss des Landesamtes für Bergbau in Hannover, berichtete Frank Barten.

Die Behörde erlaubt den Abbau von Sand aus dem Meeresgrund acht Kilometer vor der Küste aus dem Feld „Westerland III“ für die Sylter Sandvorspülung, verlangt im Gegenzug für diesen Eingriff in die Natur allerdings sogenannte Kompensationsmaßnahmen. Dafür wurde nun der Rückbau der Buhnen akzeptiert. Nächster Schritt ist die Ausschreibung der Aufträge. Wenn alles klappt, könnten die Firmen am 1. Oktober mit dem Buhnenrückbau beginnen.

Im Winter 2019/20 werden zunächst eine Steinbuhne am Kampener Oststrand, drei hölzerne Kastenbuhnen am Klappholttal und zehn Betonpfahlbuhnen zwischen Westerland und Kampen in Angriff genommen. Im Winter 2020/21 folgen zehn Betonpfahlbuhnen zwischen Westerland und Kampen sowie neun Kastenbuhnen und lose Steinschüttungen zwischen Westerland und Rantum.

Im Winter 2021/22 stehen weitere sechs Betonpfahlbuhnen zwischen Westerland und Kampen, neun weitere Kastenbuhnen zwischen Westerland und Rantum sowie drei Betonpfahlbuhnen am Hörnumer Oststrand auf dem Programm. Zehn Betonpfahlbuhnen zwischen Westerland und Kampen und neun Kastenbuhnen zwischen Westerland und Rantum werden im Winter 2022/23 aus dem Boden gezogen.

Und 2023/24 folgen dann nochmal vier Asphaltbuhnen vor Westerland. Zehn Steinbuhnen am Lister Oststrand sollen im Anschluss an die Deckwerkinstandsetzung schließlich am Frischwassertal entfernt werden.

Bislang kalkuliert der Landesbetrieb mit Kosten von 20 000 Euro pro Buhne – das wären für Sylt insgesamt 1,6 Millionen Euro. Einen Teil tragen die Inselgemeinden über den Landschaftszweckverband, in dessen Haushalt dafür 155 000 Euro vorgesehen sind. Sobald die 84 Buhnen auf Sylt entfernt sind, folgen elf Buhnen auf Föhr und 31 Buhnen auf Amrum.

Allerdings sind sich die Sylter Bürgermeister nicht ganz einig darin, ob auch die letzten als Fotomotive beliebten Holzbuhnen abgebaut werden sollen – auch, weil sie als kulturhistorisch wertvoll erachtet werden.

Die Gemeinden müssten dann jedoch die Verkehrssicherungspflicht, die Kennzeichnungspflicht und den Unterhalt der Buhnen übernehmen, warnte LZV-Vorsitzender Manfred Uekermann.

„Wir sollten jetzt einen Punkt machen“, beendete die Wenningstedter Bürgermeisterin Katrin Fifeik die Diskussion. Dem Landesbetrieb für Küstenschutz gebühre „ein großer Dank für dieses tolle Ergebnis.“