Rotary-Adventskalender : Jessel-Fotografie schmückt Rotary Kalender

von shz.de

17. Oktober 2018, 14:07 Uhr

Ab sofort ist der Sylter Adventskalender der Rotarier im Online-Shop der Sylter Rotarier bestellbar. In diesem Jahr schmückt ein Foto im winterlichen Kampen des Sylt-Fotografen Hans Jessel den Kalender, der es in sich hat, denn es sind so viele Preise wie noch nie in der Verlosung.

Mit den Verkaufserlösen werden in diesem Jahr vorrangig die Bemühungen der Sölring Museen unterstütz, den Morsumer Silberschatz und hier vor allem die sogenannte Ringfibel dauerhaft und in attraktiver Präsentation zu zeigen. Der Kalender ist online bestellbar unter sylt-westerland.rotary.de . Ausgeliefert wird der Kalender ab dem 10. November.