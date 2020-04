Jens Emil Mungard ist nicht vergessen

In diesem Jahr jährt sich zum 80. Mal der Todestag von Sylts bekanntestem Heimatforscher Jens Emil Mungard



Erst lange nach seinem Tod wurde das Schaffen des bedeutenden friesischen Dichters weit über die Grenzen Schleswig-Holsteins hinaus bekannt und gewürdigt. Es ist nicht zuletzt dem 2011 verstorbenen Keitumer Hans Hoeg zu verdanken, dass die Aufmerksamkeit auch auf Sylt wieder auf 800 Gedichte, Theaterstücke und Prosa-Werke des Heimatdichters und Lyrikers gerichtet wurde. Hoeg gab 1985 und 1995 Anthologien von J.E. Mungard heraus.

Nachdem die Sölring Foriining sich dafür einsetzte, konnte 72 Jahre nach seinem Tod ein Teil der „Keitumer Bahnhofstraße“ in „Jens- Emil-Mungard-Wai“ umbenannt werden.

Im „Weidemannweg 1“, wo er einst lebte, ist ein „Stolperstein“ zu seinem Gedenken eingesetzt worden. Jens Emil wurde als Sohn des erfahrenen Kapitäns und Bauers Nann Mungard und Elisabeth Schwennen geboren und wuchs mit seinem Bruder Claas Nils in Keitum auf. Die Mutter starb früh, jedoch ihre Schwester Louise zog als zweite Ehefrau Nann Mungards die Knaben mit viel Liebe und Zuwendung auf. Sie erweckte literarisches Interesse bei den Kindern und förderte ihre Begabungen. So hatte Jens Emil bereits als Jugendlicher Berührung mit deutscher Sprache und Literatur und nordischer Mythologie. Auch Sylter Brauchtum, Sagen und seine Muttersprache Sölring erweckten bei ihm großes Interesse.



Rechtschreibung für alle Inseldialekte





Sein Vater Nann, ein Schüler C. P. Hansens, war Ehrenmitglied der friesischen „Selskip for Taal en Skriftkenntnisse“. Er schrieb eine bedeutende Anzahl Erzählungen und Texte für Zeitungen und arbeitete am Sölring Uurterbok. Oft fanden sich Persönlichkeiten aus Westfriesland auf dem Hof der Familie Mungard in Keitum ein. Pieter de Clercq und der Groninger Sprachforscher Dr. P. Sipma setzten sich für eine einheitliche Rechtschreibung aller Inseldialekte von Helgoland, Amrum, Föhr und Sylt ein, um einen Literaturaustausch möglich zu machen und verhandelten und diskutierten dazu auch mit dem Vorstand des Nordfriesischen Vereines.

Auf Sylt wurden diese Gedanken von Jens Emil und Nann unterstützt. Leider gedieh die Anpassung der Inseldialekte an die bereits hundertjährige Rechtschreibung Westfrieslands nicht wunschgemäß, jedoch war bei Jens Emil nun die tiefe Verbundenheit mit seiner Muttersprache gefestigt, und er begann, eigene Texte zu verfassen. Er erhielt Literatur aus Westfriesland von Pieter de Clercq und so sind zahlreiche Liedertexte von ihm ins Sölring übersetzt worden; die rege freundschaftliche Verbindung mit den Westfriesen sollte bis zu seinem Tode bestehen bleiben.



Seine Literatur fand schnell Anerkennung





Der junge Keitumer erweckte nun Aufmerksamkeit in Kreisen, die sich um die friesische Literatur bemühten. So konnte man bald ein Gedicht Jens Emil Mungards im „Sölring Leesbok“ von Boy Peter Möller (1843-1922) finden und Andreas Hübbe (1865-1941) veröffentlichte in seinem Buch „Sölring Dechtings en Leedjis“ sein Gedicht „Ströntistel“ (Stranddistel).

Dem Herausgeber der Sylter Zeitung, Carl Meyer, überließ Mungard viele seiner Arbeiten und ab 1926 veröffentlichten die Sylter Lehrer Hermann Schmidt(1901-1979) und Hermann Runge(1905-1929) fortwährend Balladen und Prosastücke Jens Emils im von ihnen herausgegebenen Zeitungsbeiblatt „Fuar Sölring Lir“.

Sein literarisches Talent ist unbestritten, doch der empfindsamer Dichter tat sich schwer, das Leben zu meistern.



Besser unter dänischer Regierung





Im ersten Weltkrieg blieb dem jungen Landwirt Jens Emil der Kampf an der Front durch den Einsatz in der Inselwehr erspart, sein Bruder musste zur Marine nach Hamburg. Während der Abstimmungspropaganda im Jahre 1920 vertraten sowohl Nann als auch sein Sohn Jens Emil die Ansicht, dass die Sylter Friesen mit ihrer autochthonen Sprache und ihrer Lebensart besser unter dänischer Regierung aufgehoben seien. Nann äußerte es öffentlich und wurde von vielen Syltern als Landesverräter beschimpft.

Am 16. Januar 1921 ging der bereits auf Jens Emil überschriebene Keitumer Hof durch Brandstiftung in Flammen auf. Der zweite Hof in Archsum wurde durch Blitzschlag zerstört und die anschließenden Bemühungen, durch Käufe und Investitionen wieder wirtschaftlich Fuß zu fassen, scheiterten kläglich. Im Jahre 1934 wurde seine Ehe mit Anna geborene Andresen geschieden, und das Restvermögen wurde ihr und den vier Kindern überschrieben.



Gedichte gegen das Naziregime





Die anfängliche Sympathie Jens Emil Mungards für den Nationalsozialismus erlosch sehr schnell und der sich anbahnende Antisemitismus erfüllte ihn mit Unbehagen. Er begann, sich unmissverständlich in seinen Gedichten gegen das Naziregime aufzulehnen, was ihm mehrmalige „Schutzhaft“ und Schreibverbot einbrachte. Ende 1938 wurde er endgültig verhaftet und starb 1940 im Konzentrationslager Sachsenhausen.

Zeit seines Lebens hatte Jens Emil Mungard die Übersetzung seines friesischen Werkes verboten, was wohl der Behandlung durch deutsche Behörden geschuldet war. Die Ausgabe „Dechtings“ von Jens Emil Mungard mit deutschen Übersetzungen liegt, herausgegeben von Ingo Laabs über das „Nordfriisk Instituut“, seit 2013 vor. Die Urheberrechte sind verjährt und auch seine beachtlichen Prosawerke sollten der Öffentlichkeit nicht mehr vorenthalten werden, denn es ist abzusehen, wann in nicht ferner Zukunft kaum jemand mehr in der Lage sein wird, die friesischen Texte zu lesen.