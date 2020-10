Die Sylter äußern sich zu der Frage der Woche: War es richtig, auf das Bußgeld wegen der Falsch-Registrierung zu verzichten?

Avatar_shz von Wiebke Stitz

15. Oktober 2020, 18:58 Uhr

Sylt | Langsam fangen die Wogen an sich nach dem Corona-Vorfall auf der Insel wieder zu glätten. Das fast gänzlich negative Testergebnis der Corona-Massentestung vom Montag hat bei vielen Insulanern und Gästen das Gefühl ausgelöst, knapp an der Corona-Katastrophe vorbeigeschrammt zu sein. Gleichzeitig hat es das Bewusstsein für die Wichtigkeit der Schutzmaßnahmen noch einmal erhöht. Dazu gehört auch, dass Besucher von gastronomischen Betrieben registriert werden. Im Coronavorfall im American Bistro ist dieses aus unterschiedlichen Gründen nicht geschehen. Trotzdem hat das Gesundheitsamt des Kreises Nordfriesland auf die Zahlung des Bußgeldes verzichtet. Auch die notwendigen Coronatests waren für die Besucher, die sich zeitgleich mit einem Coronainfizierten in dem Lokal aufgehalten hatten, kostenfrei. Die Sylter Rundschau hat die Leser um ihre Einschätzung dazu gebeten:

Rembert Hauke aus Archsum hat kein Verständnis dafür, dass keine oder falsche Angaben zur Person gemacht werden. Er schreibt: „Kein Mensch ist gezwungen, diese Lokale aufzusuchen, jeder Besuch ist freiwillig und muss zu den jeweils geltenden Bedingungen erfolgen. Und diese sind hinlänglich bekannt und dienen ausschließlich dazu, die Verbreitung der Pandemie einzudämmen.“

Dann geht er einen Schritt weiter: „Ebenso ist mir unverständlich, dass für die Registrierung von Gästen keine zeitgemäßen Mittel eingesetzt werden. Es gibt zum Beispiel die App eGuest, mit der man nach erfolgter Registrierung beim Ein- und Austritt einer Lokalität nur einen QR-Code scannen muss. Ein direkter Zugriff des Betreibers auf die Daten ist damit nicht möglich.“

Leser Uwe Geertsen äußert sich zu dem erlassenen Bußgeld: „Um möglichst alle Personen ausfindig zu machen, mag es verständlich sein, dass man auf Erhebung der Bußgelder verzichtet. Aber es setzt ein falsches Signal. Wenn nichts passiert, werden die Listen nicht kontrolliert, und falsche Einträge fallen gar nicht auf, so dass Bußgelder nicht erhoben werden.

Und wenn doch etwas passiert, verzichtet man darauf, weil es ja wichtiger ist, alle Personen ausfindig zu machen und zu testen? Dann machen die Bußgelder keinen Sinn. Es muss ein System installiert werden, das gewährleistet, dass die Gäste sich mit richtigem Namen und Kontaktdaten eintragen, etwa durch Vorlage eines Personalausweises. Wer sich falsch eingetragen hat, sorgt für einen deutlich erhöhten Aufwand bei der Kontaktverfolgung und gefährdet möglicherweise Mitmenschen. Deshalb war es falsch, auf die Bußgelder zu verzichten.“

Peter Fritzsche aus Hörnum hat eine mögliche Lösung für die Registrierung parat: „Corona hat das Leben auf der Insel ganz schön durcheinander gewürfelt und vielen Menschen große Probleme bereitet. Beruflich, privat, psychisch, physisch. Eine besondere Herausforderung für all die Menschen, die eine fast ausschließlich touristisch geprägte Insel ihre Heimat nennen.

Viele Menschen haben in den letzten Wochen und Monaten eine Menge gegeben, um den enorm zahlreich angereisten Gästen nach Öffnung der Insel den Aufenthalt angenehm und die Logistik und den Betrieb geordnet zu gestalten. Ich bewundere das großartige Engagement und die Loyalität dieser Menschen, denn einfacher und angenehmer ist ihre Tätigkeit wahrhaft nicht geworden. Nicht nur aber besonders für gastronomische Betriebe ist diese Krise ein Überlebenskampf geworden. Neben den gewohnten Alltagsaufgaben, müssen neue Anforderungen und natürlich die zeitweise enorm gestiegene Nachfrage bewältigt werden. Dabei ist die verordnete Gästeerfassung ein notwendiges, aber unverzichtbares bürokratisches Übel, das organisatorisch sauber, aber auch mit vertretbaren Mitteln aufgefangen sein will.

Da die Folgen bei Missachtung nicht nur für den einzelnen Betrieb, sondern für die gesamte (Dienstleistungs-) Insel enorm drastisch ausfallen können, darf es an dieser Stelle aus meiner Sicht kein Versagen geben. Aus meiner Sicht könnte eine allgemein akzeptierte und auch datenschutzrechtlich saubere Lösung sein, dass in allen gastronomischen Betrieben statt Formularen und Apps einfach (nur) der Strichcode der Gäste- und Einwohnerkarten elektronisch ausgelesen und entsprechend lange nach Datum und Uhrzeit gespeichert wird. Damit könnte sicherlich jeder Besucher bei Bedarf durch die Gesundheitsbehörden identifiziert und alle relevanten Daten wie Aufenthaltsdauer und Kontaktdaten für die jeweils relevanten Zeiten bei den Tourismusbetrieben nachgefragt werden.

Sollten diese Gäste- und Einwohnerkarten aktuell diese Befähigung noch nicht besitzen, sollte es aus meiner Sicht mit vertretbaren Mitteln möglich sein, dieses Ziel für die kommende Saison zu erreichen.“