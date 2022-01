Omikron-Welle auf Sylt : Jeder 38. Sylter ist mit Corona infiziert – wie konnte es dazu kommen?

Corona hat die Insel weiter fest im Griff: Aktuell gilt jeder 38. Sylter als infiziert, jeder 32. Sylter ist in Quarantäne. Wie konnte es dazu kommen?

Avatar_shz von Martina Kramer

11. Januar 2022, 15:55 Uhr

Corona hat die Insel weiter fest im Griff: Aktuell gilt jeder 38. Sylter als infiziert, jeder 32. Sylter ist in Quarantäne. Wie konnte es dazu kommen?

Die Corona-Zahlen des Kreises Nordfriesland steigen mit jedem weiteren Tag. 593 Sylter sind nach Angaben des Gesundheitsamtes des Kreises Nordfriesland in Quarantäne (Stand: 10. Januar), 477 gelten aktuell als an Corona erkrankt. Alexander Steinmetz, ärztlicher Direktor der Asklepios Nordseeklinik, konkretisierte via Facebook, was die Zahlen für Sylt bedeuten: Demnach gilt jeder 38. Sylter als infiziert und in Isolation, jeder 32. Sylter ist in Quarantäne – im Krankenhaus befindet sich jedoch niemand der Infizierten.

Wie konnte es zu Infektionen in diesem Ausmaß kommen?

Weiterlesen: Omikron-Welle: Diese Gastronomen auf der Insel schließen kurzfristig ihren Betrieb

Rückblick: Vor zweieinhalb Wochen machte es noch den Anschein, als komme Sylt bei der aktuellen Omikron-Welle vergleichsweise glimpflich davon. An Heiligabend vermeldete der Kreis Nordfriesland 30 an Covid Erkrankte und 116 Menschen befanden sich in Quarantäne. Am Abend des 24. Dezember lud der Club „Rotes Kliff“ in Kampen zur Weihnachtsparty ein. Damit änderte sich die Lage auf der Insel grundlegend.

In den sozialen Netzwerken machten schnell Gerüchte über mehrere Infizierte nach der Heiligabend-Party in Peter Kliems Club die Runde. Der Kreis Nordfriesland bestätigte diese Gerüchte: drei per PCR-Test bestätigte Fälle sowie mehrere positive Antigen-Schnelltestergebnisse lagen dem Gesundheitsamt vor. Weil die Fälle rasant zunahmen, wurde bereits zu diesem Zeitpunkt vermutet, dass es sich um die Omikron-Variante handelt. Rund 120 Menschen hatten an Heiligabend im Club „Rotes Kliff“ auf Sylt gefeiert.

Zutritt verschafft mit gefälschten Impfausweisen?

Weiterlesen: Corona-Schock: Darum muss das Hotel Stadt Hamburg ab Mittwoch schließen

Vier Tage nach Heiligabend stieg die Zahl der Corona-Fälle von 30 Erkrankten auf 36 sowie von 116 Menschen in Quarantäne auf 136. Auch fünf Gäste des „American Bistro“ auf Sylt wurden positiv getestet. Die Vermutung des Kreises: Einige Infizierte haben am Abend des 24. Dezember weitere Bars und Clubs auf der Insel besucht und das Virus dadurch weitergetragen.

Immer stärker machte sich der Anstieg der positiven Coronafälle auf der ganzen Insel signifikant bemerkbar. Die Zahl stieg von Mittwoch, 29. Dezember, bis Freitag, 31. Dezember, von 64 auf 140 an. Infektionskurve geht weiter steil nach oben

Auch am 2. Januar ging die Infektionskurve immer weiter nach oben: Die Zahl der Infizierten stieg sprunghaft an, von 140 auf 221, die 7-Tage-Inzidenz knackte die 1000er-Marke.

Weiterlesen: Hotel Stadt Hamburg: Das sagt der Hoteldirektor zur coronabedingten Schließung

Das sich rasant entwickelnde Infektionsgeschehen hatte zur Folge, dass sich direkt zu Beginn des neuen Jahres einige Gastronomen auf Sylt dazu entschlossen haben, ihren Betrieb vorsorglich zu schließen oder die Betriebsferien vorzuziehen. Auch ohne Corona wären zu diesem Zeitpunkt einige Restaurants und Bistros auf der Insel geschlossen – aufgrund der Winterpause, die die Gastronomen in der Regel von Jahresbeginn an bis zur Biike wahrnehmen.

Kramer

Doch dieses Mal schwingt deutlich die Angst vor Corona mit: „Wir haben Angst um unsere Familien, weil gerade alles so explodiert“, sagte beispielsweise Corda Kusch im Gespräch mit shz.de, die mit ihrem Mann Tobi das Restaurant „Tobis Hüs“ in Westerland betreibt. Das Gastronomen-Paar zog am 2. Januar die Reißleine, viele andere zogen nach – teilweise auch, weil sich Mitarbeiter mit Corona infizierten.

Zehn Mitarbeiter infizieren sich mit Corona

Zur Schließung gezwungen sah sich kurze Zeit später schließlich auch das erste Hotel auf Sylt: Zehn Mitarbeiter des Hotels Stadt Hamburg in Westerland infizierten sich nach Angaben des Hoteldirektors Hanns-Christian Wirsich mit dem Coronavirus. Die Folge: Der Betrieb auf Sterneniveau konnte nicht mehr gewährleistet werden, am 4. Januar verkündete Wirsich die 14 Tage andauernde Schließung, die einen Tag später an Kraft trat.

Am Tag der Schließung des Hotels, am 5. Januar, vermeldete der Kreis 308 an Corona Erkrankte auf Sylt und 419 Menschen in Quarantäne – Tendenz steigend. Zu diesem Zeitpunkt geriet auch das Gesundheitsamt des Kreises mehr und mehr unter Druck. Die Folge: Personen, die im Corona-Selbst- oder Schnelltest ein positives Ergebnis erhalten haben, wurden gebeten, sich direkt an eine von zurzeit acht Teststationen im Kreisgebiet zu wenden, die PCR-Tests durchführen können.

Weiterlesen: So kamen Staatsanwalt und Polizei Impfpass-Fälschern auf Sylt auf die Spur

Der gefährliche Aufwärtstrend sorgt schließlich dafür, dass die Insel am 9. Januar mit 476 Coronafällen und 572 Personen in Quarantäne die 1500er-Marke bei der 7-Tage-Inzidenz überschreitet.

Ein trauriger Rekord für Sylt, der nach wie vor offenkundig auf die Party an Heiligabend im Club „Rotes Kliff“ zurückzuführen ist. Aufgrund der Berichterstattung von shz.de zu den mutmaßlich gefälschten Impfpässen, mit denen sich drei Besucher Zutritt zum Club in Kampen verschafft haben sollen, haben die Beamten nun die Ermittlungen aufgenommen.