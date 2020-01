Jeanne Dreessen präsentiert einen Tanzabend

Avatar_shz von shz.de

06. Januar 2020, 16:55 Uhr

Westerland | Am Sonnabend, 25. Januar, ist es soweit. Die Tanz- und Ballettpädagogin Jeanne Dreessen zeigt ihre dritte eigene abendfüllende Tanzveranstaltung ihrer Tanzklasse im Alten Kursaal in Westerland.

Jeanne Dreessen unterrichtet seit 2004 im TV Keitum unterschiedliche Tanzrichtungen verschiedener Level und choreographiert in der kleinen, Alten Turnhalle in der C.P. Hansen Allee in Keitum stetig neue Tänze.

Am 25. Januar wird das Publikum über 20 Choreografien erwarten können . Es tanzen Kinder und Jugendliche und Erwachsene ihrer 11 Gruppen. Sowohl Klassisches Ballett - edel und glitzernd, mit Spitzentanz , getanzt von den 12-Jährigen bis zu den fortgeschrittenen erwachsenen Solotänzerinnen, Modern Dance – lyrisch, modern als auch Contemporary (zeitgenössische, innovative Form) werden geboten. Im Gewand von Alice im Wunderland werden die kleinsten Schüler im Kreativen Kindertanz - bunt , liebevoll und lustig - die Vielfalt ihres Unterrichts umsetzen. Zusammen mit ihren großen Mittänzern lassen sie in wundervollen Kostümen, die bis in kleinste Detail bedacht sind, das Publikum in die Erlebniswelt der Alice eintauchen.

Gastauftritte der befreundeten Tanzschule Sandra Andresen und der Gruppe NorthSideDancer runden das breite Spektrum an Tanz ab.

Beginn der Veranstaltung ist um 19 Uhr. Da die Karten schnell vergriffen sind, sollte man sich rechtzeitig sichern. Diese sind ab dem 16. Dezemberonline und an allen bekannten Sylter Vorverkaufsstellen. erhältlich. Die Tickets kosten zwischen 9 und 13 Euro.