Janne Jung will zu den Deutschen Meisterschaften

14-Jährige gilt als Nachwuchstalent im Westerländer Schützenverein / Gewinnerin der Kreismeisterschaften trainiert hart für ihr Ziel

WESTERLAND | Für manche Menschen ist die Zahl sieben eine erklärte Glückszahl, andere scheuen abergläubisch die „13“ – Janne Jung hingegen hat stets die „10“ im Visier. Denn dies ist die höchstmögliche Ringzahl beim Schießen mit dem Luftgewehr, das die Teenagerin auffallend gut beherrscht: Janne Jung, die auch schon außerhalb der Insel kräftig punktete, ist das große Nachwuchstalent im traditionsreichen Westerländer Schützenverein.

2018 trat die heute 14-Jährige dem Verein bei, denn erst ab zwölf Jahren dürfen hier Mädchen und Jungen unter Aufsicht von Jugendgruppenleiter Stefan Petersen mit dem Luftgewehr schießen.

Wenig später reiste Janne Jung mit Eltern und Geschwistern in die Nordheide, wo sie sich beim örtlichen Schützenfest in Buchholz als Naturtalent erwies, 30 Konkurrentinnen auf die Plätze verwies und den Titel der „Kinderkönigin“ abräumte. „Da hat Janne dann so richtig Feuer gefangen“, schmunzelt ihr Vater Michael.

Seitdem trainiert die junge Tinnumerin wöchentlich und legt auch manches Sondertraining ein. „Ihre Ruhe und Konzentration sind bemerkenswert, dazu steigert sie ihre Leistung kontinuierlich“, konstatiert Michael Jung, der ebenso Mitglied im Westerländer Schützenverein ist wie Jannes Mutter Tina und die beiden jüngeren Brüder.

Das fleißige Trainieren sollte sich auszahlen. Beim Kreispokalschießen im vergangenen Jahr belegte die junge Sylterin in der Gruppe der Schülerinnen den ersten Platz und legte dann nochmal kräftig nach: Sie gewann sowohl die Kreismeisterschaft des Vorjahres als auch in diesem Jahres und schoss sich bei der Landesmeisterschaft 2019 auf den sechsten Platz.

Coronabedingt fanden in den vergangenen Monaten dann keine Wettkämpfe mehr statt. Sehnsüchtig wartet Janne nun auf die nächsten Termine im Herbst. Mittelfristig hat sie zudem ein großes Ziel vor Augen: Die Teilnahme an der Deutschen Meisterschaft.

Nahe liegt indes eine andere Herausforderung: Janne darf jetzt auch mit dem Kleinkaliber-Gewehr schießen. „Da freu ich mich richtig drauf.“ Statt den zehn Metern beim Luftgewehr erhöht sich die Distanz dann auf stattliche fünfzig Meter. Und so wird sich ihr Schießbuch weiter füllen. Bereits jetzt beinhaltet es zahlreiche Einträge und stolz tippt Janne auf das bis dato beste Ergebnis: 370 von 400 möglichen Ringen.

Dann gibt die Neuntklässlerin noch eine praktische Kostprobe ihres Könnens. Auf dem Schießstand am Westerländer Schützenplatz schlüpft sie in spezielle Schießbekleidung, die für einen stabilen Stand sorgt. Ruhig atmet sie ein und aus, das vom Verein eigens für sie angeschaffte, viereinhalb Kilo schwere Luftgewehr sicher im Anschlag. Ein Knall durchdringt die Stille und die elektronische Trefferanzeige verrät sogleich: Es ist Jannes Lieblingszahl geworden, eine schöne, runde 10.