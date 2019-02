Lebensraum Sylt : Ist es still geworden um den Küstenschutz?

In unserer Serie „Syltschützer“ geht es heute um die Frage, ob Sylt vor Sturmgewalten sicher ist.

von shz.de

08. Februar 2019, 15:44 Uhr

Noch in den achtziger Jahren wurde um das Thema Küstenschutz auf der Insel Sylt heftig gestritten. Man war sich so gar nicht einig mit der Landesregierung, man meinte, sie tue zu wenig oder gar das Falsche. Sylter Kommunalpolitiker beschimpften den zuständigen Minister, die damals sehr aktive „Stiftung Deutscher Küstenschutz“ (Friedrich Böck) schimpfte auch.

Man wollte mehr Beton verbaut wissen. Es herrschte ein kühles Klima zwischen der Insel und den Ministerien in Kiel. Mit der Einführung der Sandaufspülung fand man zu einer besseren Zusammenarbeit. Einige Akteure auf der Insel Sylt störten sich an den Meinungen der Naturschützer. Als im Jahr 1992 entschieden wurde, regelmäßig Sandaufspülungen durchführen zu wollen, gab es kaum noch unterschiedliche Meinungen zum Küstenschutz auf Sylt.

Eine längst überfällige Entscheidung war die Festlegung, welche Gebietskörperschaft für den jeweiligen Küstenabschnitt verantwortlich sein sollte. Die Aktualisierung des Landeswassergesetzes, des Generalküstenschutzplanes und der Ausarbeitung der Fachpläne zu den Inseln in Nordfriesland schaffte Anerkennung der Fachleute und die Kommunalpolitik zeigte sich zufrieden. Die Differenzen zwischen den Kommunalpolitikern und den Naturschützern waren nicht ausgeräumt, man sprach aber miteinander und hatte sich an eine kooperative Partnerschaft gewöhnt. Die Diskussion um die Entwicklung des Klimas in unserer Region wurde wichtiger als das Thema Küstenschutz. Das Stichwort „Klimadeich“ mag das belegen. Bei näherer Betrachtung ist festzustellen, dass in der breiten Öffentlichkeit beide Themen „Küstenschutz“ und „Klima“ eher in den Hintergrund gerückt werden. Eine aktive Bearbeitung dieser Themenfelder überlässt man lieber den „anderen“. Betroffenheit wird es erst dann geben, wenn wieder einmal der Wind tobt. Eigentlich ist das sonderbar: Den täglichen Wetterbericht verfolgt fast jeder, zumindest wird immer wieder darüber geredet. Dieses aber eher, weil man nicht nass werden möchte. Eine wirkliche konstruktive Betrachtung der Wettereigenschaften bis hin zur Sturmflut und der Veränderung des Klimas erleben wir in der breiten Öffentlichkeit nicht.

Man ist eher zufrieden, dass man die Insel Sylt stabil halten konnte. Die Anfang des Jahres 2000 skizzierte Aussicht, dass die südliche Landung der Insel, von Rantum bis Hörnum und der nördliche Teil zwischen Kampen und List nur noch als schmaler Landstrich vorhanden sein sollte, hat sich bis heute nicht bewahrheitet. (vergleiche die Darstellung auf Seite 402 im Buch „Den Fluten Grenzen setzen“ von Robert Stadelmann).

So sieht man beruhigt in die Zukunft, die Insel ist stabilisiert, der Meeresspiegel soll angeblich steigen, aber man merkt nichts davon. Das Eis an den beiden Polen unserer Erde schmilzt, flache Inseln im Bereich der Malediven und Bangladesch werden überflutet, Grönland wird wieder grün. Man nimmt von dieser Entwicklungen kaum Kenntnis. Man mag es nicht glauben, dass diese Veränderungen auf unserer Erde auch unseren Lebensraum, auf Sylt, „heimsuchen“ werden. Was sollen die Küstenschützer nur tun? Immer nur warnen, dass der Wandel kommt – etwas später, vielleicht. Es wird ihnen nicht mehr übrig bleiben. Selbst die Wissenschaft spricht von Prognosen, bei denen keine klaren Ausmaße genannt werden können. Und wenn es dann soweit ist und der Meeresspiegel bedrohliche Höhen erreicht hat, dann wird man überrascht sein. Auf den Halligen ist man da ein Stück weiter, man spricht über den Bau neuer Haustypen. Das Hausboot ist auch ein Vorschlag. Der Vorschlag, wesentlich mehr Sand aufzuspülen, um dem Anstieg des Meeresspiegels begegnen zu können, wurde gehört, eine breite Diskussion hat es dazu nicht gegeben. Ist der Schutz unserer Küste denn wirklich so gut ausgestattet?

Die Idee vom „Klimadeich“ ist gut, sie ist nur nicht überall machbar. Die gesamte Westküste der Insel Sylt ist durch eine weitgehend durchgehende Dünenkette „gesichert“. Die Höhe der Dünen ist unterschiedlich, die Höhe eines Klimadeiches haben die Dünen nicht überall. Es wird auch schwer werden, auf die Dünen noch eine „Haube“ draufzusetzen. Die südliche Ostküste der Insel von Rantum bis Hörnum hat keinen Deich, vorhandene Dünen sind nicht sehr hoch. Eine gleiche Situation ist an der Ostküste nördlich von Kampen bis List vorhanden. Vor der Blidselbucht wird die Dünenformation zwischen dem Meer und der Landesstraße immer schmaler, das scheint kaum einen zu interessieren. Der Nösse-Koog ist von Süden her durch einen Deich gut gesichert. Auf seiner Nordflanke gibt es nur den Bahndamm. Der ist zwar aufwendig durch eine Baumaßnahme des Landschaftszweckverbandes „gesichert“ worden. Sollte bei einem Orkan das Wasser von Norden an den Damm gedrückt werden, würde er überspült werden, denn der Damm hat nicht die Höhe eines modernen Deiches.

Die genannten Schwachpunkte sind bekannt. Sie sind in vielen Gremien diskutiert und auch in der Öffentlichkeit benannt worden. Es bleibt festzustellen, dass man auf Sylt relativ gut gegenüber den Sturmgewalten gesichert ist. Will man eigentlich mehr?



Der Autor Helge Jansen initiierte im Jahre 2007 die Gründung der Stiftung Küstenschutz Sylt. Bis heute ist er der Vorsitzende dieser Stiftung.