„Irgendwann will man nur noch das Beste!“

Das Wein- und Feinkostgeschäft „Vino Vin“ in Tinnum feiert Jubiläum und lädt im Februar zum Probieren ein

Avatar_shz von shz.de

04. Februar 2020, 15:39 Uhr

Tinnum | Mit kulinarischen Genüssen ist Petra Fuchs groß geworden: Schon ihre Eltern betrieben in Dortmund ein Delikatessengeschäft. Vor über 30 Jahren tauschte sie das Ruhrgebiet gegen Sylter Meeresbrise und heiratete den Weinhändler Lorenz Fuchs, eröffnete im Februar 1993 in Tinnum ihr Genussreich.

Wer das Geschäft an der Keitumer Landstraße zwischen Autohaus Rosier und Fisch Blum zum ersten Mal betritt, ist baff: Weine und handverlesene Feinkost, so weit das Auge reicht. Öle und Essige der höchsten Güteklasse liegen der passionierten Hobby-Köchin Fuchs besonders am Herzen. Damit Kunden am Ende mit dem richtigen Produkt aus dem Laden gehen, können sie probieren, bis sie ihren Favoriten gefunden haben. „Wenn man sich ein Leben lang mit gutem Essen beschäftigt hat, will man irgendwann nur noch das Beste“, fügt sie hinzu, und blinzelt bei diesem Satz über ihr Markenzeichen, die bunte Lesebrille, hinweg.

„Viele Kunden entdecken uns erst nach vielen Sylt-Urlauben, nachdem sie jahrelang an uns vorbei gerauscht sind.“ Dabei flackern ein halbes Dutzend Fahnen vor der Tür, weisen so den Weg zu Wein produzierenden Ländern auf den 200 Quadratmetern Verkaufsfläche. Dazu kommen dutzendweise exotischer Pfeffer, Chili und Pülverchen vom Gewürz-Papst Ingo Holland, Fischkonserven der Extraklasse aus Portugal und Spanien. Jede Woche frische Wurst- und Käsespezialitäten aus Italien und Frankreich. Marmeladen und Kräuter aus Griechenland, weltbeste Anchovis aus Kantabrien. Vegane Bio-Feinkost, Luxus-Lakritz aus Dänemark, Schokoladen und Kekse der Luxusklasse. Und so mancher Geheimtipp der Chefin, was gesunde Ernährung angeht.

Die Weinauswahl zeigt internationale Spitze, der Fokus liegt auf Deutschland, Italien, Spanien und Frankreich. Fulminanter Champagner zu fairen Preisen, Cognac und Sherry von den weltbesten Produzenten, außergewöhnliche Gin- und Whisky-Sorten. Dazu für jedes Getränk ein rebsortenspezifisches Glas vom Weltmarktführer Riedel aus Österreich.

Im Februar lädt der Tinnumer Wein- und Feinkosthandel im wöchentlichen Wechsel zum Probieren von Spitzenwein und Champagner ein. Zusätzlich erhalten Kunden zehn Prozent Rabatt auf jeden Einkauf.