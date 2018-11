Vereinsleben : Internationaler Erfolg für Sylter Judoka

Bei den German Kata Open nahm auch Christopher Scharf vom TSV Westerland als amtierender Deutscher Meister teil.

von sr

19. November 2018, 17:17 Uhr

Am vergangenen Wochenende fanden im hessischen Maintal die German Kata Open statt. Dort waren sowohl die nationale Spitze als auch Teams aus Luxemburg, Österreich und Finnland vertreten.

Mit dabei war auch Christopher Scharf (Foto) vom TSV Westerland als amtierender Deutscher Meister. Das Teilnehmerfeld in der „Katame no kata“ (Kontrolltechniken), in der Scharf gemeinsam mit seiner Kata-Partnerin Sandra Büchler aus Flensburg antrat, war in zwei Gruppen aufgeteilt, von denen jeweils die ersten drei Teams das Finale erreichen. Schon in der Vorrunde, in der sie sich souverän mit großem Abstand den Gruppensieg sichern konnten war klar, dass die Sieger der anderen Gruppe die größte Konkurrenz werden würden. Im Finale mit den sechs besten Teams der Vorrunde lieferten sich beide Gruppensieger einen harten Zweikampf, der für Scharf mit einem minimalen Punkteabstand von 2,5 Punkten (von 510 möglichen) im dritten Jahr in Folge mit der Silbermedaille endete.

Der Bundestrainer zeigte sich mit der Leistung seiner Athleten sehr zufrieden, so dass auch im nächsten Jahr wieder mit einer Nominierung zu Europa- bzw. Weltmeisterschaft gerechnet werden kann.